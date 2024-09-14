В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що ворог змінює тактику атак дронами-камікадзе й намагається вигадувати щось нове.

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"Без особливих деталей, щоб росіяни не розуміли, що ми знаємо, але одну з них можу відзначити. Зараз окупанти намагаються запускати частину "Шахедів" на досить низькій висоті. Це зменшує сектор обстрілу й відповідно залишається менше часу, щоб знищити його", – мовив Братчук.

Ворог не досягнув цілей

Ворог намагається атакувати насамперед критичну та енергетичну інфраструктуру. А також продовжує намагатися пробити нашу оборону портової та припортової інфраструктури не лише в Одесі, а в Ізмаїльському районі Одеської області.

На Миколаївщині та Дніпропетровщині українські військові ліквідували по одному ворожому безпілотнику, на Херсонщині – 3. 27 "Шахедів" цієї ночі збито на теренах морських воріт України – Одеського та Ізмаїльського районів. Ворог також намагався атакувати південь області.

Бойова робота високоефективна, адже якби навіть половина з цих 27 дронів долетіла до своїх цілей, то я думаю, що сьогодні ми б говорили зовсім про інші наслідки,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Найголовніше немає жертв. Однак через падіння уламків пошкоджені житлові будинки у передмісті Одеси, Одеському та Ізмаїльському районах. Також уламки збитих дронів пошкодили автомобіль, присадибні ділянки.