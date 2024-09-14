Зокрема, від обстрілу постраждала Київщина, Харківщина та Одещина. Усе, що відомо про нічну атаку Росії, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія вночі запустила понад 70 "Шахедів"

Повітряні сили повідомили, що уночі 14 вересня загалом радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 76 "Шахедів" з напрямків Курськ, Єйськ, що в Росії, та Чауда – Крим.

В результаті протиповітряного бою збито 72 ворожі ударні БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей,

– ідеться в повідомленні Повітряних сил.

Зокрема, відомо, що 3 "Шахеди" знищили у Дніпропетровській області, ще 9 – було збито на Черкащині.

32 "Шахеди знищили Сили оборони Півдня: 27 на Одещині, 3 на Херсонщині, по 1 – на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Там також успішно відпрацювали по розвідувальному безпілотнику ZALA.

Також 2 БпЛА було локаційно втрачено на території України, ще 2 – повернулися в Росію.

"Нам потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита, протиповітряної оборони та далекобійності, щоб і надалі захищати життя і наших людей. Працюємо над цим з усіма партнерами України", – написав президент Зеленський після чергової російської атаки.

У Києві уламки "Шахеда" впали на підприємство

У ніч на 14 вересня під атаку російських "Шахедів" потрапила Київщина. У Київські ОВА розповіли, що тривога в регіоні тривала всю ніч. Там працювали сили ППО, та є збиті цілі. Місцеві мешканці чули вибухи щонайменше двічі – о 02:44 та 03:02.

Постраждалих немає. Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Внаслідок падіння уламків збитих цілей фіксуються пошкодження у двох районах області,

– розповіли в КОВА.

В одному із районів уламками було пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду, а в іншому – скління в багатоквартирному будинку та автівку.

Також пошкодження є у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі уламки безпілотника впали на територію комунального підприємства. Пожежі не було.

"Шахеди" атакували Одещину

У ніч на 14 вересня також лунали потужні вибухи в Одесі. В області лунала повітряна тривога через загрозу атаки російськими "Шахедами", які рухалися на регіон з Чорного моря.

Перші вибухи у місті пролунали о 01:30. Повторні вибухи чули о 01:34, а згодом о 01:41, 01:43 та 01:45.

Повітряні сили підтвердили, що в Одесі, а також Чорноморську сили ППО працюють по "Шахедах". Відбиття атаки тривало понад 3 години.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що унаслідок падіння уламків БпЛа у передмісті на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, також пошкоджено житловий будинок та гараж. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Крім того, в Одеському районі падіння уламків БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку. Пожежу площею 10 метрів квадратних оперативно власноруч ліквідували господарі. На іншій локації внаслідок російської атаки загорівся автомобіль та складське приміщення. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. Інформація про постраждалих не надходила,

– також додав Кіпер.

Пошкодження зафіксовано і в Ізмаїльському районі. Там пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку. Пожежі не було. Загиблих та постраждалих також, на щастя, немає.

Росія атакувала Харків КАБом

Під ранок 14 вересня росіяни скинули КАБ на Харків. Перед цим Повітряні сили попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північному сході та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що постраждала територія гаражного кооперативу. Приліт прийшовся по Холодногірському району міста.

За уточненою інформацією, вранці удар по Харкову було здійснено ФАБ-500. "Прилетіло" на межу гаражного кооперативу та будівництва. На щастя – у землю,

– написав Терехов.

Він також повідомив, що постраждалих та інших руйнувань унаслідок атаки, на щастя, немає.