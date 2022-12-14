Россия готовит резервы для масштабного наступления: Арестович рассказал о намерениях оккупантов

На фоне ракетных обстрелов Украины, захватчики тщательно готовят свой резерв. Они могут использовать его для нового пришествия.

Об этом сообщил советник ОП Алексей Арестович во время онлайн-трасляции с российским оппозиционером Марком Фейгиным. По словам Арестовича, оккупанты тщательно готовят свои военные подразделения.

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Россияне планируют перехватить инициативу на фронте

Чиновник отметил, что ближе к январю-февралю захватчики подготовят новые спецподразделения. Они будут полностью укомплектованы и снабжены всем необходимым снаряжением.

Такая подготовка обуславливается тем, что захватчики готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам.

Удастся им это или нет, но план у них именно такой,

– сказал Арестович.

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Также, по словам советника, к подготовке следует отнести и "белорусскую истерику". Арестович уверяет, что белорусы только отвлекают нас от новой угрозы.

Ведь перемещение военной техники на границе это только "обманка". На самом же деле они опрокидывают ее на восток и на юг.

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