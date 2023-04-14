Полностью украинская разработка: в фонде Притулы рассказали о боевых лодках для ВСУ

Первые многофункциональные боевые лодки Trident переданы силам обороны от "Благотворительного фонда Сергея Притулы". Они являются уникальной полностью украинской разработкой.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель милитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Роман Синицын. Он отметил, что идея создания этих плавсредств возникла в ноябре. По запросу военных были проработаны разные варианты. В частности, привести боевые лодки из-за границы.

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Однако, как отметил Синицын, оказалось, что в Украине есть производители туристических лодок, которые могли бы реализовать такой проект.

Разрабатывали и проектировали его несколько месяцев. И к этому процессу привлекались как военные, так и украинские предприятия. Это и конструкторское бюро, и предприятия, занимавшиеся интеграцией силовых установок, навигацией, связи и т.д.

– объяснил он.

Поскольку большая часть фронта проходит по реке Днепр, потребность в таких лодках очень большая.

"Мы передали 2 лодки, а украинская армия нуждается в десятках единиц", – подчеркнул руководитель милитарного направления "Благотворительного фонда Сергея Притулы".

Какие преимущества украинской лодки

Преимущества этой лодки еще и в том, что она многофункциональна:

лодка может перевозить десант;

выполнять спасательно-поисковые операции;

позволяет работать с ней водолазам, ведь она оборудована водолазными трапами;

предоставляет огневое прикрытие нашим войскам с воды, потому что на лодке установлены пулеметы.

Навигационные системы, эхолокация, связь – зарубежные разработки, которые были интегрированные на эти лодки. И благодаря этому это плавсредство может:

двигаться в темное время суток;

перевозить десант в тумане, потому что оператор будет ориентироваться на местности, во времени и пространстве благодаря навигационным системам.

О новой украинской боевой лодке: смотрите видео

Учтены все пожелания военных

"Запрос на эти лодки – огромный. Интерес проявили ВМС – морская пехота, другие специальные подразделения. Аналоги таких лодок нам передавали международные партнеры – Willard и Metal Shark. Но интерес к Trident все равно очень большой", – отметил собеседник.

Он отметил, что важным фактором является то, что эти лодки украинской разработки уже апробированы и переданы военным.

"К тому же при конструировании лодок были учтены все пожелания именно военных – отдельные ниши под крепление боекомплекта, специальные крепления для перевозки десанта и выполнения специальных операций на воде", – подчеркнул Роман Синицын.

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