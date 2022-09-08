Отправляют врагов в ад: Норвегия передает Украине ракеты HellFire
Источник:Минобороны Норвегии
Многие страны мира оказывают Украине военную помощь. Они передают нашему государству оружие, увеличивающее арсенал Вооруженных Сил Украины.
Норвегия передает Украине ракеты HellFire
Так, ВСУ получат дополнительные высокоточные ракеты AGM-114 HellFire с лазерной наводкой. Их передаст Норвегия. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
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Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с вторгшимися российскими войсками. Ракета проста в эксплуатации, ее можно использовать как по наземным, так и по морским целям,
– сообщил он.
На сайте иностранного ведомства отмечено, что Вооруженные силы Норвегии проверили состояние ракет перед их отправкой, а инструкторы уже провели обучение по использованию HellFire для украинских военных.
В пакет помощи входят 160 ракет, оборудование для пуска и системы управления огнем. При этом указано, что срок эксплуатации системы близится к концу, их планировали поэтапно снять с вооружения.
Также стало известно и о передаче Норвегией оборудования, включающего очки ночного видения и бинокли.
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