Пригожин – одна из масок Путина: как в тюрьмах России готовятся ко второй волне мобилизации

Разговоры о новой волне мобилизации в России не утихают. Она может начаться в ближайшее время. Среди первых вербовать на войну будут российских заключенных.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она отметила, что теперь вербовкой зэков будет заниматься не основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а непосредственно российские власти.

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Военные присматриваются к зекам

По ее словам, подготовка к вербовке заключенных продолжается. На зонах появляется все больше военкомов. Они приходят туда вместе с наемниками из ЧВК "Вагнер".

Пока создается впечатление, что они присматриваются и приспосабливаются там,

– считает оппозиционерка.

Она отметила, что в последние месяцы военкоматы принимают участие в оповещении родственников заключенных, в случае, когда те погибли и принято решение выплатить какие-то средства.

"Именно об этом сообщают военкоматы. И родственники за деньгами идут тоже туда. Не всегда, но довольно часто", – рассказала она.

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Власти перехватывают инициативу у Пригожина

По мнению Романовой, Пригожин – одна из масок Путина. Ведь у основателя ЧВК "Вагнер" нет собственных снарядов, ракет, танков. Именно поэтому "вагнеровцы" так ругаются с Генштабом России: дайте нам снаряды.

Потому что им обязаны предоставить. Хотя это частная военная компания – идите и покупайте за свой счет. Но нет, – дайте!

– подчеркнула она.

Она считает, что та же ситуация с заключенными. Чего бы это "вагнеровцам" самим не сообщать родственникам о гибели зека, но этим занимаются военкоматы.

"Государство постепенно втягивается в историю с заключенными, потому что они когда-то должны перехватить эту инициативу у Пригожина. И это произойдет очень быстро. Все ждут второй волны мобилизации и думаю, что она начнется именно с тюрем", – резюмировала Ольга Романова.

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