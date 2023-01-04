Боится ли Путин во второй раз объявлять мобилизацию: Гудков спрогнозировал реакцию народа

Мобилизация в России не прекращалась и не будет, но может произойти очередная волна активного призыва. А когда станет ощутимой острая нехватка "пушечного мяса", то россиян будут отлавливать всюду.

Потенциальное "пушечное мясо" будут искать и в магазинах, и в транспорте, и на работе, и в квартирах. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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В России могут закрыть границы и ввести военное положение

По словам Гудкова, в настоящее время в России потребность в мобилизованных не ощущается столь остро. Однако как только она возникнет, то россиян начнут отлавливать, отправлять в учебные лагеря, а затем на фронт.

В стране-агрессоре могут начать усиливать меры по мобилизации, в частности, закрыть границы. Кроме того, россияне уже начали печатать повестки с явкой на 2023 год.

Идет подготовка к мобилизации. Я думаю, что будет частичное закрытие границ, а в отдельных районах и регионах России (могут ввести – 24 Канал) военное положение,

– сказал российский оппозиционный политик.

По его мнению, Кремль будет усиливать или ослаблять меры по мобилизации в зависимости от ситуации на местах. Как вот в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов ее фактически отменили. А там, где никаких скандалов не было – мобилизация до сих пор продолжается.

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Могут ли протесты в регионах повлиять на мобилизацию

Во время первой официально объявленной мобилизации в ряде регионов России вспыхнули протесты, в том числе в Дагестане, Чечне, Бурятии и ряде других. Протесты в регионах в результате новой волны мобилизации также возможны, но шанс повлиять на систему – минимальный.

На мой взгляд, существует определенная обреченность людей,

– заметил Гудков.

По его словам, эта покорность и обреченность людей в будущем может сыграть злую шутку и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и с россиянами. Пока мобилизация в России проходит достаточно спокойно для режима и там сейчас не слишком волнуются по поводу последствий.

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