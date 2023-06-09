Где и когда состоится следующий "Рамштайн": подробности от Пентагона
Источник:Министерство обороны США
В Бельгии 15 июня состоится новая встреча в формате "Рамштайн". Главы министерств обороны стран-партнеров планируют обсудить усиление защиты украинского неба.
Об этом во время брифинга минобороны США заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. Новая 13-я встреча пройдет в столице Бельгии – Брюсселе.
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Новая встреча в формате "Рамштайн"
Райдер заявил, что на встречу в Брюсселе приедет глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Кроме того, Остин также планирует встретиться 16 июня с министрами обороны стран НАТО.
Подробности о предстоящей поездке главы Пентагона обещают обнародовать впоследствии.
Следует отметить, что прошлое заседание "Рамштайна" состоялось 25 мая. Тогда партнеры Украины договорились найти возможность еще больше оградить небо от вражеских ракет. В частности, рассматривали вопросы предоставления большего количества систем ПВО.
В итоге прошлой встречи в формате "Рамштайн" Ллойд Остин отметил, что акцент на ближайшие недели для партнеров – это усиление ПВО Украины. Он подчеркнул, что Украина может полностью сбивать вражеские ракеты. Поэтому партнеры продолжают обсуждать, что нужно для того, чтобы защитить свое небо.
Итоги прошедшей встречи: коротко
- В онлайн-режиме 25 мая состоялась 12-я встреча в формате "Рамштайн". На ней был принят ряд важных решений, в частности, по усилению защиты неба.
- На итоговой конференции глава Пентагона заявил, что авиационная коалиция приступит к подготовке украинских пилотов на F-16. По его мнению, это серьезный процесс, но благодаря координации в рамках контактной группы – обучение будет возможно.
- После встречи Литва объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, в него вошли противодроновые комплексы, снаряды, сухие пайки и важное военное оборудование.
- О новой помощи объявили правительства Швеции и Финляндии. В частности, Финляндия выделила 109 миллионов евро на зенитные комплексы для Украины, Швеция – присоединилась к авиационной коалиции и заявила о готовности обучать украинских пилотов.
- В итоге Ллойд Остин подчеркнул, что партнеры будут в дальнейшем работать над усилением защиты украинского неба.