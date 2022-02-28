Новая Зеландия планирует предоставить Украине помощь
28 февраля 2022 , 04:41Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Радио Свобода"
Из-за войны России с Украиной очередная страна выделила нашему государству финансовую поддержку. Новая Зеландия планирует отправить нам 2 миллиона долларов.
По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаи Махута, деньги выделят на поддержку медицинских учреждений на местах.
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На что потратят деньги
Кроме того, их должны использовать для обеспечения основных потребностей. Например, продуктами и предметами гигиены.
Помощь Украине: последние новости
- Мир поддерживает Украину в борьбе с Россией и оказывает материальную помощь и вооружение. В настоящее время присоединилась Дания, которая отправит в Украину до 2700 единиц противотанкового оружия.
- Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее страна предоставит нам 5 тысяч единиц противотанкового оружия. Также отправят еще шлемы и бронежилеты.
- По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку летального оружия в Украину. Это первый случай в истории, когда ЕС обеспечит вооружением третью страну.
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