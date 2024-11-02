Россияне начали поднимать со дна корабль "Новочеркасск", потопленный в декабре 2023 года

Россия начала поднимать свой корабль "Новочеркасск", который Украина отправила на дно ракетным ударом 26 декабря 2023 года.

Обломки российского большого десантного корабля "Новочеркасск" начали поднимать со дна порта во временно оккупированной Феодосии, пишет 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Что известно о поднятии "Новочеркасска"

В порту Феодосии начали подъем со дна уничтоженного украинским ракетным ударом большого десантного корабля "Новочеркасск". Поднимают частями, на фото – обломок кормы,

– рассказали в телеграм-канале.

Там отметили, что теперь это высококачественный металлолом.



Россия поднимает со дна в Феодосии "Новочеркасск" / фото "Крымского ветра"

Кстати, длина "Новочеркасска" 112,55 метра, ширина – 15 метров, водоизмещение 4 080 тонн.

Стоит заметить, что в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности ВСУ подтвердили что на борту корабля были беспилотники типа "Шахед", с помощью которых Россия атакует Украину.

Тогда во время атаки погибли по меньшей мере 74 моряка. Ведь специалисты "Кибер Сопротивления" получили в распоряжение официальное письмо главкома военно-морского флота России, в котором тот предлагает объявить двухдневный траур в городе Новочеркасск в связи со смертью 74 моряков. Впоследствии росСМИ документ начали удалять.