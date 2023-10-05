Едва компенсируют потери: может ли Россия нарастить потенциал для масштабного наступления

Мир призывает Украину рассматривать варианты долгого ведения войны с Россией, ведь они перестраивают экономику на военные рельсы. Однако для соседней страны не так легко укомплектовывать армию, как кажется.

Россия едва сводит "концы с концами", пытаясь пополнить потери на войне Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что в будущем легче не станет.

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Ответ очевиден

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие несколько лет не стоит ожидать от России каких-либо "дружественных шагов". Рассматривать ее следует исключительно как реальную угрозу.

При этом огромные сомнения, что оборонный комплекс страны-агрессорки будет способен обеспечить новое масштабное наступление в ближайшее время.

Это сразу нет. Они на это просто не способны. Им сейчас едва хватает сил, чтобы хоть как-то компенсировать те потери, которые они понесут. Причем по каждой номенклатуре: танки, ББМ, артиллерия. Они не только компенсируют. У них возникает дефицит,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Так что нарастить потенциал, то есть не просто компенсировать потери, но и увеличить возможности, российский ВПК просто не сможет. Равно как и не удастся России формировать новые подразделения или соединения.

Как следствие – большого "эпического" наступления оккупанты уже не проведут.

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У них сами по себе возможности военно-промышленного комплекса снижаются. Многие с этим могут не согласиться, потому что они наблюдают за тем, что происходит на поверхности. Но если анализировать внутренне, то у них нет ни одного подразделения, имеющего полную штатную комплектацию. У них тотальный дефицит,

– подчеркнул военный обозреватель.

Иногда дефицит достигает 70% от штатной комплектации, например от штатной комплектации ББМ. Речь идет о производстве БТР, БМП, БМТ. Не спасает страну-агрессорку даже постоянное расконсервирование техники из СССР.

"Такая же ситуация с артиллерией – они собственным производством не компенсируют потери артиллерии. Они компенсируют, и то "в минус", то, что снимают с консервации", – пояснил Коваленко.

Производство танков в России минимальное, к тому же у большинства – это ремонтные базы, а также модернизация. Проблем с комплектацией у оккупантов немало, поэтому говорить о подготовке к масштабному наступлению – смешно.

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