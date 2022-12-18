Решающие месяцы войны и зимнее наступление на Киев: о чем на этой неделе писали западные СМИ

Война в Украине переходит в свою решающую фазу. Сейчас развитие событий на поле боя в значительной степени зависит от решительности Запада в снабжении оружием наших войск и мастерства военного командования Украины на поле боя.

Украина и Россия стремительными темпами пытаются накопить ресурсы для решающих месяцев боевых действий. На Западе не прекращаются разговоры о возможной ядерной эскалации и вообще о том, как именно война должна закончиться. 24 канал проанализировал, как ситуацию описывают в западных СМИ

Важно Генерал Ходжес сказал, возможно ли новое наступление России в феврале

Решающие месяцы войны

Издание The Economist пообщалось с высшим военно-политическим командованием Украины: президентом Владимиром Зеленским, генералом Валерием Залужным и генерал-полковником Александром Сырским. Все трое подтвердили, что исход войны будет зависеть от нескольких месяцев. Они уверены, что Россия готовит новое мощное наступление уже в январе, однако успешная оборона или контратака украинских войск зависит от решительности поддержки Запада и оснащенности Украины тяжелой техникой и оружием.

The Economist отмечает, что Украина пережила триумфальную осень. Сначала ВСУ блестяще продвинулись в Харьковской области, что даже заставило Путина назначить нового командующего войсками и объявить мобилизацию. Уже в ноябре украинские войска вошли в Херсон. Это событие Зеленский отметил как "начало конца войны".

Впрочем, Залужный и Сырский обеспокоены нарастанием воздушных атак со стороны россиян по объектам гражданской инфраструктуры, которые проходят практически каждую неделю. Россия при этом испытывает нехватку высокоточных ракет, но, похоже, Кремлю все же удалось обменять в Иране тысячи беспилотников и, возможно, баллистические ракеты на русские истребители и вертолеты.



Украинский танк под Бахмутом / Фото The New York Times

Еще одним рычагом давления на Украину является изменение тактики россиян и жесткие боевые действия в районе Бахмута. Россия концентрирует там большие силы и формирует отряды численностью 900 и более солдат. При этом Бахмут сам по себе не является важной стратегической точкой, а российские войска выполняют там в основном политические цели, заложенные лично Владимиром Путиным.как отмечает генерал Залужный. На прошлой неделе Москва направила туда главу минобороны Сергея Шойгу. Впрочем, по оценкам западных аналитиков, Беларусь истощила запасы оружия и техники, которые передавала России.

Российскую мобилизацию также отмечают как одну из основных проблем. Несмотря на то, что оснащение россиян крайне плохое, они все же готовы идти на смерть по распоряжению своего "царя". Генерал Залужный отмечает, что "российская мобилизация сработала", а генерал Сырский подтверждает его слова и приводит пример, как россиянам, вооруженным только стрелковым оружием, удавалось тормозить украинские атаки в Кременной и Сватово Луганской области.

Генерал Валерий Залужный также отмечает, что россияне готовятся к новой атаке, вероятно, в феврале. При этом готовят личный состав и ресурсы где-то далеко на востоке России. Залужный не исключает и вариант нового наступления на Киев, которое, по мнению главнокомандующего, практически неизбежно.

Украина сегодня пытается накопить резервы и параллельно готовит новую операцию. Д Для успешного выхода на границы до 24 февраля Украине необходимо 300 танков, 600–700 БМБ и 500 гаубиц. Европа, США и НАТО заявили, что планируют расширить мощности своего ВПК, чтобы удовлетворить собственные потребности и обеспечить украинскую армию всем необходимым.

Россия также испытывает проблемы с вооружением и изготовлением боеприпасов. Поддержки со стороны партнеров по изоляции, таких как Иран или КНДР, вряд ли хватит. Впрочем, россияне делают ставку на большое количество дешевых боеприпасов, пока Запад концентрируется на качественном и более точном вооружении. Сегодня Россия всеми силами пытается перехватить инициативу, поэтому преждевременное наступление россиян на одном из направлений также не стоит отвергать.

Перед Украиной сейчас стоит выбор, где будет проводиться следующая масштабная операция: Запорожье или Донбасс. Это зависит от многих факторов, от снабжения западным оружием до погоды и активности самой России.

The Economist отмечает, что даже постоянный прогресс Украины на поле боя, скорее всего, завершится дипломатией. Европейский чиновник, знакомый с украинским планированием, говорит, что идеальной была бы операция, которая бы убедила Путина, что войну невозможно выиграть, а ее продолжение приведет к риску потери им Крыма и части Донбасса, которые россияне оккупировали с 2014 года.

Впрочем, война, которая сегодня проходит в Украине, идет не только вокруг украинской национальной идентичности, но и вокруг территорий. Более 95% граждан Украины выступают за полное освобождение украинской земли от оккупантов, а ненависть к России усугубляется с каждой атакой против гражданских и каждой потерей военных на фронте. Таким образом, вариант любых компромиссов практически невозможен.

Украина имеет достаточно сил для освобождения Крыма

Представитель администрации Джо Байдена сказал членам Конгресса США, что Украина имеет военный потенциал для освобождения Крыма. Об этом пишет NBC News. При этом некоторые американские чиновники все еще считают это красной линией для Путина, которая может спровоцировать его на использование грязной бомбы или любых других типов ядерного оружия.

При этом у Байдена отметили, чтоВпрочем, там подчеркивают, что Украина демонстрирует устойчивость и настойчивость на протяжении всей войны и приводят пример с атакой Украины вглубь России, о чем заранее



Россияне строят линию обороны на побережье Крыма / Фото ГУР Украины

В то же время, США уверены, что в случае, если Украина начнет полномасштабную атаку на Крым, западные союзники точно будут предупреждены об этом заранее. Основной проблемой остается недостаток в Украине десантно-воздушных или военно-морских сил, которые могли бы нанести мощные удары по окопавшимся в Крыму силам России.

Вашингтон, за все время полномасштабного вторжения, предоставил Украине множество современного вооружения, как те же системы HIMARS, существенно изменившие ситуацию на поле боя. Высокопоставленные американские офицеры говорят, что Украина продемонстрировала решительность и изобретательность в борьбе с более многочисленной и лучше вооруженной российской армией, а также быстро внедрила новые западные системы вооружения в свою оборонную структуру.

Такая уверенность Байдена в возможностях Украины появилась тогда, когда администрация начала обсуждение стоит ли удовлетворять запросы Украины относительно дальнобойного оружия, такого, как ракетные системы ATACMS и танки.

На днях, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, глава разведки США Аврил Хейнс и глава Объединенного комитета руководителей штабов генерал Марк Милли провели закрытый брифинг для членов Палаты представителей по Украине.

В Великобритании начались сомнения?

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил оценить ход войны в Украине, сообщает BBC. Высокопоставленные лица Британии опасаются, что премьер может оказаться слишком осторожным в тот момент, когда война вступает в ключевую фазу.



Риши Сунак и Владимир Зеленский в Киеве / Фото ОП

Сам Сунак и его правительство настаивают, что Великобритания была с Украиной на протяжении всего пути, а решительная поддержка нашей страны остается неизменной. Об осторожности Сунака там вообще заявили, что это неправда. Впрочем, военное командование Великобритании все равно обеспокоено и настаивает на том, что поставки оружия в Украину могут оказаться решающими в зимние месяцы.

На данный моментРоссия фактически исчерпала собственные запасы, а Украина полностью зависит от поставок со стороны США и основных государств Европы и, прежде всего, Великобритании. Военное командование Великобритании настаивает на увеличении решительности в помощи Украине.

Чрезвычайные времена требуют чрезвычайного ответа. Это объясняет, почему Россия проигрывает. А свободный мир побеждает... Если мы сохраним нашу сплоченность и решительность, реальная победа в наших руках будет гораздо весомее,

– заявил начальник Генштаба Великобритании Тони Радакин.

В то же время британцы отмечают осторожный подход американцев к поставкам оружия в Украину, опасающихся ядерной эскалации со стороны Путина. Некоторые чиновники переживают, что Риши Сунак может поддержать обеспокоенность Байдена. Основная часть военно-политического руководства страны призывает премьера наоборот оказывать "дружеское давление" на США с целью ускорения поддержки Украины, как в свое время делал экс-премьер Борис Джонсон.

Будет ли России больно от 9 пакета санкций ЕС

Послы Европейского Союза одобрили 9-й пакет санкций против России и пакет поддержки Украины на 18 миллиардов евро. Новый пакет санкций был доработан послами на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Кто оказался под санкциями ЕС Предложение Европейской Комиссии предусматривает замораживание активов и запрет на въезд еще 200 российских физических и юридических лиц. К ним относятся правительственные министры, законодатели, региональные губернаторы, политические партии и организации, включая представителей вооруженных сил. Санкции также ввели против еще четырех российских пропагандистских телеканалов.



Пакет санкций нацелен на российскую оборонную промышленность, большее количество российских банков и горнодобывающий сектор, а также предусматривает экспортный контроль за химикатами, нервно-паралитическими веществами, электроникой и ІТ-компонентами, которые могут быть использованы вооруженными силами, в частности, деталями для беспилотных летательных аппаратов.

В то же время опасаясь углубления продовольственного кризиса, ЕС не ввел никаких санкций в отношении российских пищевых продуктов и сельскохозяйственного сектора. Впрочем, сотрудничать с сельскохозяйственными организациями, принадлежащими подсанкционным олигархам, можно будет лишь при условии, что они уже осуществляли экспорт в ЕС еще до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Таким образом ЕС пытается предотвратить попытки создания новых предприятий, которые позволяли бы обойти санкции.

Для Украины также очень важно одобрение пакета макрофинансовой помощи со стороны ЕС на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Это поможет нашему государству покрыть дефицит бюджета и поддержать экономику на фоне борьбы с российской агрессией.

Выделение помощи Украине некоторое время было заблокировано Венгрией, но ЕС согласился разблокировать выделение средств Будапешту, замороженных из-за их внутренних споров с Брюсселем. Польша также временно блокировала пакет помощи Украине из-за собственных споров с ЕС, но Варшава, всячески поддерживающая наше государство, в конце концов сняла свое вето.

Вероятно, на ускорение процесса принятия этого решения повлияло обращение президента Украины Владимира Зеленского к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Зеленский подчеркнул, что наша борьба за мир в Украине и всей Европе не должна зависеть от разногласий и противоречий между некоторыми членами ЕС. и выразил надежду, что уже в январе Украина официально сможет поблагодарить Европейский Союз за первый транш этого макрофинансового пакета помощи.