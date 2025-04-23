Кремль использует любое прекращение огня для нового наступления против Украины, – ISW

Любое потенциальное соглашение о замораживании войны в Украине не предотвращает будущую агрессию России для удовлетворения ее более широких территориальных претензий. В частности, если договор будет предусматривать мораторий на получение Киевом западной военной помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 22 апреля. Нынешняя линия фронта якобы не обеспечивает "стратегическую глубину", необходимую Украине для надежной защиты.

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Чем опасно замораживание фронта

Россия заметно активизировала использование бронетехники по всей линии фронта. В Институте изучения войны предполагают – агрессор начал многолетние усилия по захвату "пояса крепостей" в Донецкой области.

Это может быть частью усилий по захвату как можно большей территории на востоке и юге Украины, в частности в 4 областях, по которым Москва официально заявила свои претензии.

Сейчас линия фронта не обеспечивает защиты от возобновления российской агрессии, поскольку оккупанты находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 20 – от Харькова.

Кремль может воспользоваться перемирием

В ISW также вспомнили слова российского дипломата в интервью Moscow Times о том, что "ситуация на местах будет диктовать следующие шаги" в американо-российских переговорах о войне. Более того, "все зависит от времени, терпения и соблюдения курса".

Поэтому Россия может временно отказаться от полного контроля над оккупированными украинскими регионами, чтобы получить другие уступки от США, к примеру, формирование пророссийского правительства в Киеве и сокращение украинской армии.

Кремль, вероятнее всего, воспользуется любым перемирием, основанным на ограничении поставок американского оружия в Украину, чтобы подготовиться к новой агрессии,

– подытожили аналитики.

Напомним, враг использовал для своих целей даже "пасхальное перемирие" 20 апреля. В частности, на Лиманском направлении противник пытался расчищать реку Жеребец от остатков техники и продолжал артиллерийские атаки.