Данилов прогнозирует новое наступление России до 24 февраля: где оккупанты планируют вторжение
Источник:Радио Свобода
Алексей Данилов считает, что Россия может приступить к новой волне полномасштабного наступления на Донбассе до 24 февраля. Также россияне накапливают войска в Запорожской области.
Российские власти любят привязываться к датам. Так что к "годовщине" полномасштабного вторжения оккупанты готовят новую волну наступления.
К теме ИПСО или нет: как в разведке комментируют заявления о новом большом наступлении России
На каких участках россияне планируют наступление
Секретарь СНБО отметил, что у украинской стороны есть понимание, на каких участках российские силы планируют свое наступление. В первую очередь говорится о Донбассе.
Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что они люди из советского "совка". И они считают, что если есть какая-нибудь годовщина, они должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне (наступления – ред.),
– сказал он.
Данилов уточнил, что, прежде всего, у российских военных есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей – они хотят полностью выйти на границы этих регионов.
Какая ситуация в Запорожье
Кроме подготовки к повторному полномасштабному вторжению на Донбассе, россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожье. Сейчас в Запорожской области есть некоторое накопление войск вражеских сил.
Они сейчас уже неделю пытаются понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Сейчас есть некоторое накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в Российской Федерации на этот счет,
– объяснил секретарь СНБО.
Россия готовит новое большое вторжение в Украину
- Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в некоторых направлениях россияне проводят подготовительные работы к вероятному весеннему наступлению. Более того, на определенных участках оккупанты уже понемногу начинают его.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, что россияне могут пойти в новое наступление в феврале-марте. Владимир Зеленский сказал, что наступление оккупантов можно ожидать с любой стороны. Не исключено, что захватчики попытаются совершить масштабную атаку на Юге или Востоке.
- В американском Институте изучения войны предполагают 3 варианта действий российской армии в 2023 году. Это: либо масштабная атака из Луганской области, либо сосредоточение на обороне захваченных территорий, либо наступление из Беларуси. Однако последний вариант – маловероятный.