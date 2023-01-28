Данилов прогнозирует новое наступление России до 24 февраля: где оккупанты планируют вторжение

Алексей Данилов считает, что Россия может приступить к новой волне полномасштабного наступления на Донбассе до 24 февраля. Также россияне накапливают войска в Запорожской области.

Российские власти любят привязываться к датам. Так что к "годовщине" полномасштабного вторжения оккупанты готовят новую волну наступления.

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На каких участках россияне планируют наступление

Секретарь СНБО отметил, что у украинской стороны есть понимание, на каких участках российские силы планируют свое наступление. В первую очередь говорится о Донбассе.

Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что они люди из советского "совка". И они считают, что если есть какая-нибудь годовщина, они должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне (наступления – ред.),

– сказал он.

Данилов уточнил, что, прежде всего, у российских военных есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей – они хотят полностью выйти на границы этих регионов.

Какая ситуация в Запорожье

Кроме подготовки к повторному полномасштабному вторжению на Донбассе, россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожье. Сейчас в Запорожской области есть некоторое накопление войск вражеских сил.

Они сейчас уже неделю пытаются понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Сейчас есть некоторое накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в Российской Федерации на этот счет,

– объяснил секретарь СНБО.

Россия готовит новое большое вторжение в Украину