Россияне могут наступать на новом направлении: полковник запаса описал замысел врага

Основная стратегическая задача россиян на летнюю кампанию 2025 года –это расширение сухопутного коридора. Для этого им нужно захватить Запорожскую и Донецкую области.

Враг уже проводит наступательные действия в Запорожской области, но в ближайшее время ожидается их усиление. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Увеличение интенсивности наступления

Роман Свитан отметил, что для расширения сухопутного коридора оккупантам нужен захват Запорожской и Донецкой областей примерно по линии Запорожье, Покровск, Константиновка, Доброполье, Славянск. Захватчики ставили именно эту основную задачу и начали выполнять ее с начала летней кампании. С этого началось давление под Покровском, в сторону Константиновки.

Дошла очередь до Запорожского фронта. Им сложно насытить фронт топливом, боеприпасами. Потому что там 500 километров логистического плеча. Им приходится везти из Ростова через Мелитополь и дальше подниматься на Токмак. Или из Тамани 500 километров в сторону Орехова. С точки зрения логистики это невыгодное положение,

– объяснил он.

Врагу нужно было накопить силы, средства, топливо, боеприпасы, технику. Техника до сих пор подходит. Давление на Запорожское направление будет продолжаться. Сейчас враг совершает там несколько десятков атак в сутки. Основное направление – на Орехов из Токмака, на Гуляйполе из города Пологи.

Сейчас россияне пытаются давить в Донецкой области. Например, Ялта Донецкой области сейчас захвачена. Захватчики движутся в сторону Зирки, это юго-запад Донецкой области. Также враг пытается продавить ВСУ на северо-запад. В частности, со стороны Багатыря, Константинополя.

Наступательные операции продолжаются уже несколько недель. Сейчас идет просто увеличение интенсивности этих операций. Но пока это не основная вторая волна. Она будет к концу августа. Оккупанты сейчас пытаются прорвать фронт, подготовить заход второй волны, создать определенное давление, пытаться истощить наши войска, захватив, например, большую часть территорий,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, вторую волну наступления врага стоит ждать в августе – сентябре. Нужно ее остановить, поэтому должно быть противодействие российской армии на этом направлении.