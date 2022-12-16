Важно, что Главком выразил реалистическую позицию Генштаба, который планирует из расчета худшего сценария, то есть рассматривает все возможные варианты. Но самое главное в этом вопросе – наступление будет не когда, а если Россия соберет и подготовит такое количество новых бойцов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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На подготовку наступления россиянам нужно много времени

Следовательно, вероятность такого нападения низкая, ведь только при этом условии нужно будет говорить об угрозе новой волны наступления. Тогда в самом худшем случае она может быть в конце января, а в лучшем – в конце марта.

По словам Жданова, с учетом такой вероятности нам нужно готовиться к любым вариантам. Но пока перебрасывания такого количества войск не идет – на это нужно много времени. Ведь даже не в условиях полномасштабной войны с колоссальными потерями Россия формировала 175-тысячную группировку, которая в феврале вошла на территорию Украины, в течение года.

"В 2020 году была первая переброска войск, которые оставили на наших восточных границах, а затем была уже переброска войск и личного состава на учения в Беларусь. Так что это мероприятие не одного дня или одной недели", – пояснил военный эксперт.

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Он добавил, что украинская сторона, конечно же, будет наблюдать за накоплением войск, в частности в Беларуси, и как только оно начнет происходить, а количество перевалит за 50 – 70 тысяч, тогда можно будет рассматривать реальную угрозу подготовки вторжения в Украину с Севера.

Жданов уточнил, что это может случиться в указанные сроки, если Путин со дня на день договориться с Лукашенко о совместной операции с территории Беларуси.

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