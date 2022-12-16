Важливо, що Главком висловив реалістичну позицію Генштабу, який планує з розрахунку найгіршого сценарію, тобто розглядає усі можливі варіанти. Але найголовніше ц цьому питанні – наступ буде, не коли, а якщо Росія збере та підготує таку кількість нових бійців. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

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На підготовку наступу росіянам потрібно багато часу

Відтак, ймовірність такого нападу низька, адже лише за цієї умови потрібно буде розмовляти про загрозу нової хвилі наступу. Тоді у найгіршому випадку вона може бути наприкінці січня, а в кращому – наприкінці березня.

За словами Жданова, з урахуванням такої ймовірності нам потрібно готуватися до будь-яких варіантів. Але поки що перекидання такої кількості військ не йдеться – на це потрібно багато часу. Адже навіть не в умовах повномаштабної війни з колосальними втратами Росія формувала 175-тисячне угруповання, яке в лютому увійшло на територію України, протягом року.

"У 2020 році було перше перекидання військ, які залишили на наших східних кордонах, а потім було вже перекидання військ і особового складу на навчання у Білорусь. Так що це захід не одного дня чи одного тижня", – пояснив військовий експерт.

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Він додав, що українська сторона, звичайно ж, спостерігатиме за накопиченням військ, зокрема у Білорусі, і щойно воно почне відбуватися, а кількість перевалить за 50 – 70 тисяч, тоді можна буде розглядати реальну загрозу підготовки вторгнення в Україну з Півночі.

Жданов уточнив, що це може статися у зазначені терміни, якщо Путін уже з дня на день домовитися з Лукашенком про спільну операцію з території Білорусі.

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