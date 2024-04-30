Россияне планируют начать новое наступление до 9 мая, - Шевцов

Российский диктатор обожает привязывать определенные события к датам. Пограничники заявили, что Путин поставил дедлайн для нового наступления - оно должно начаться до 9 мая.

Начальник пресс-службы пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире Утро.LIVE заявил, что враг планирует новое наступление до 9 мая. Он отметил, что Россия совсем не жалеет своих военных. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия готовит новое наступление к 9 мая

Иван Шевцов сообщил, что до 9 мая россияне готовятся пойти в новое наступление на разных направлениях, в том числе и на Востоке страны.

Враг в лице Путина любит определенные дедлайны. Сейчас у них дедлайн – это 9 мая. Они любят такие "праздничные дни". Именно до 9 мая враг планирует начать наступательные действия на востоке страны и других направлениях,

– сказал Шевцов.

Он отметил, что Силы обороны к этому готовы, и пограничники в том числе. Пограничник убежден, что все попытки врага продвинуться на любом направлении будут остановлены.

Сейчас на карте Deepstate уже можно увидеть продвижение врага на некоторых направлениях. На вопрос журналистки о том, чем новое наступление России будет отличаться от того, который сейчас происходит, Шевцов лишь ответил, что даже те небольшие территории враг захватывает с очень большими потерями, не жалея личного состава. Зато для Украины жизнь бойцов важнее, поэтому иногда приходится делать небольшие отступления.

Для нас важнее сейчас отойти на более выгодные позиции, для того, чтобы сплотиться и дать отпор врагу. Враг свой личный состав не жалеет, он не жалеет технику. для нас все же даже маленькое отступление – он не является достаточно важным в тактическом понятии, но он сохраняет жизнь наших бойцов. Это самое главное,

– заявил Шевцов.

Прогноз Института изучения войны относительно нового наступления России