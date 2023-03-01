Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление

За более чем год с момента начала полномасштабной войны ситуация на поле боя так или иначе коренным образом изменилась. Россия потеряла костяк своей профессиональной армии и львиную долю мобилизованных войск, кучу новейшей техники и потратила большинство запасов высокоточных ракет.

При этом у Путина осталось немало джокеров в рукаве для затягивания войны, шантажа всего мира и эскалации ситуации. Прежде всего это касается возможностей подрывать поддержку Украины в цивилизованных странах с помощью своих агентов.

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Кроме того, россияне могут опираться на Китай и своих союзников для получения военной помощи и хотя бы частичного обхода санкций, а также вести мощную информационную войну против нашего государства.

Вбросы и фейки – фундамент российского влияния

Так случилось, что буквально за год большой войны аппетиты России принудительно сократились с "возьмем Киев за 3 дня" до "будем месяц сражаться за сарай под Угледаром". Конечно, это никак не уменьшает возможности окупантов наносить нам огромный вред и вести войну долгое время, однако кроме попыток надувать щеки и пытаться казаться очень сильными, захватчики, по большому счету, больше ничего и не могут. По крайней мере, в стратегическом смысле.

Тем не менее, если в начале 2022 года Путин мог говорить о том, что его геополитическое влияние опирается на мощную армию, сейчас фундаментом всех его позиций могут быть разве что вбросы и фейки. Угрозы применить ядерное оружие, которых уже никто не боится, а также рассказы о том, как "Россию никто не победит" фактически и является главным оружием Кремля, которое, к сожалению, за все время агрессии почти не ослабло.

Хотя Россия и потеряла значительную часть агентурной сети в Украине, информационное ее влияние остается очень мощным. Разнообразные "однокурсники Путина" продолжают выступать во многих телеэфирах, а через многочисленные сообщества в телеграме российские спецслужбы занимаются распространением страшилок. При этом охват постов с фейками, так или иначе влияющими на морально-психологическое состояние украинцев, к сожалению, только растет.

Даже несмотря на то, что многие наши граждане более или менее научились критически мыслить, доктрина Герасимова о ведении информационной войны продолжает приносить России свои плоды. Например, перед каждой датой анонсированного "самого масштабного обстрела" тысячи киевлян штурмуют АЗС и пытаются уехать из города. Мол, на всякий случай. Однако, так или иначе, подобная реакция людей напрямую связана с российскими вбросами и попытками военных преступников поддерживать массовую истерию и панику.

Главная цель Кремля – заставить разуверится в возможности украинской победы

Хотя армия Путина и не способна запустить в атмосферу "Сармат" или пересесть на "Армату" и дойти хотя бы до Запорожья или Харькова, от намерений разрушить Украину бункерный фюрер совсем не отказался. Бросая десятки тысяч своих солдат в пехотные атаки на укрепленные позиции наших защитников российское военно-политическое командование отчаянно пытается сделать хоть что-нибудь, чтобы в победу Украины никто не верил.

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Мол, "Россия так или иначе не проиграет, а если будет нужно – с легкостью соберет миллион солдат и забросает мясом до Львова". Следует отметить, что последний нарратив оккупанты внедрили в сознание очень большого количества украинцев настолько сильно, что, наверное, в чатике каждого ЖК так или иначе звучали подобные мнения. С двойной силой продвигают это заблуждение кремлевские пропагандисты и в странах запада, где их влияние также остается существенным.

Впрочем, действительно верить в возможности России организовать подобные "мясные нашествия" нет никакого смысла. Просто потому, что Путин не может быть способен собрать такое войско у наших границ как минимум ближайшие несколько лет.

К примеру, для организации полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Москве понадобилось более полугода. И это только для того, чтобы завезти бронетехнику и людей, а также наладить хоть какую-то логистику. Так что даже если исходить из того, что Кремль может прибегнуть к наступлению без нужного количества танков и машин, на создание подобной группировки требуется много времени. Но ведь самое главное совсем не это. Россия больше не способна повторить наступление на уровне начала войны.

Дело в том, что по состоянию на март 2023 года главарь государства-террориста в принципе не может даже мечтать о войске, в котором будет 1 миллион вооруженных штурмовиков. Ведь для этого России нужно не только мобилизовать несколько миллионов мужчин (ведь каждого бойца на фронте должно обслуживать по меньшей мере 2–3 человека), но и хоть как-то их проконтролировать.

Надо понимать, что когда Путин объявил о "частичном" наборе в свое войско, всем прислужникам его режима удалось за 3 месяца собрать всего 300 тысяч человек. При этом из России правдами и неправдами уехали почти миллион жителей, а по всем болотам не останавливалось нытье о плохом обеспечении и крайне плохом содержании солдат. Более того, некоторые подразделения так или иначе выходили из-под контроля командования, устраивали стрельбу на полигонах, убивали офицеров, чтобы сдаться в плен да и вообще не сильно горели желанием умирать в окопах. В самой же зоне боевых действий так называемые чмобики были совершенно растеряны из-за отсутствия командиров на местах и шли на забой в основном благодаря наличию карательных отрядов.

Кстати, в американском Институте изучения войны также объяснили, почему "безграничный мобилизационный ресурс России" – это миф. По словам аналитиков, количество резервистов, подходящих для боевых действий на передовой, ограничено.

Так что если представить, что Путин решит проводить "решительную мобилизацию" и собрать многомиллионное войско для применения в Украине, ему придется в первую очередь позаботиться о том, чтобы это войско банально не разбежалось по России. Ведь одно дело контролировать 100 или 300 тысяч человек, сконцентрированных на разных полигонах по всей стране, а совсем другое – миллион или больше. Особенно с учетом того, что даже набранные Пригожиным зеки достаточно массово убегали с Донбасса и практически безнаказанно устраивали кровавые преступления чуть ли не по всей России.

К тому же для любого управления таким масштабным войском Шойгу придется отыскать сотни тысяч офицеров низшего и среднего звена. Ведь иначе вся эта орда не сможет даже придерживаться нужного направления для атак, будет дезорганизованным "мясом", которое будет штурмовать свои же окопы, сдаваться в плен и вообще может начать бунт и захватывать не украинские, а уже российские города.

Поэтому вестись на подобные российские вбросы не стоит. Единственное, на что сейчас способен Путин, это время от времени мобилизовывать своих рабов в том количестве, которое Кремль может обуздать, и гнать их на позиции ВСУ в попытках одержать хоть какую-нибудь победу.

Эту тактику мы видим на фронте несколько месяцев, и, к сожалению, она приводит к определенному эффекту. Однако с каждым днем россиян не становится больше, а их возможности так или иначе уменьшаются. В то время как Украина хоть и медленно, но получает новейшее вооружение от стран-партнеров, проводит подготовку новых специалистов и размягчает ордынские тылы.