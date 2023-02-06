Как понять, что новое наступление уже на пороге: два фактора

Есть две достаточно определенные вещи, которые, по всей вероятности, связаны со сроками нового российского наступления – прямо или косвенно.

Информационный шум вокруг потерь на войне

На 20 февраля запланировано некое "страшное обращение" бункерного деда к федеральному собранию. Это явно не о "целевых федеральных программах", потому что ранее в установленный традиционный срок он свое обращение просто отменил.

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Случилось это совсем не от того, что президенту России Владимиру Путину было нечего сказать. Причина была совсем другая – не успевали поменять "стратегические подходы" к войне с Украиной. Именно поэтому объявить об этом тоже не успели.

Есть еще один показатель. Как только вы увидите или услышите информационные "разгоны" о "ужасающих потерях" ВСУ, якобы скрывающих, а также обратный тренд о "необоснованно преувеличенных потерях" России, то знайте, что наступление уже где-то близко.

Это самая трепетная тема информационной войны, которую пускают обычно в ход исключительно либо перед реальной активацией, либо уже на начальном этапе ее процесса.

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Причем исключительно для того, чтобы достичь не только чисто военного эффекта, но и очень быстрого и шокирующего информационно-психологического результативного разового воздействия на противника.