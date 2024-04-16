Может повлиять даже потоп: в ВСУ назвали факторы, от которых зависит наступление России

На фронте сейчас сверхтяжелая ситуация возле города Часов Яр, туда не прекращают давить россияне. Однако глава Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что в мае стоит ожидать активизацию российского наступления.

Можно ли спрогнозировать его направления для 24 Канала объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. А также объяснил, от чего зависит интенсивность боевых действий в ближайшие месяцы.

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От чего зависит наступление россиян

Тимочко убежден, что масштабирование наступления и его направления будут зависеть от того, каких результатов оккупационная армия достигнет в краткосрочной перспективе.

Поскольку уже давно существует приказ Владимира Путина о полном захвате Донецкой и Луганской областей, сейчас враг, вероятно, сосредоточит свои усилия именно на этих отрезках фронта.

Однако армия, называвшая себя "второй в мире" смогла захватить несколько небольших городов ценой огромных человеческих потерь, тратя на это месяцы. Поэтому говорить о реальном выполнении этого плана сейчас не приходится.

После того, как россияне не достигли целей, которые ставили перед ними в зимней кампании, они, вероятно, проведут анализ, возьмут определенное время для перегруппировки войск, доукомплектования, решения внутренней российской проблемы с топливом. Последняя остро встала после уничтожения нефтеперерабатывающих заводов.

Проблему поставок топлива россияне в свое время не смогли решить на Киевском и Сумском направлениях, там были вынуждены отступить, хотя привлекали одни из лучших боевых подразделений,

– отметил Тимочко.

Он убежден, что все дальнейшие планы и активизация наступления противника на отдельных участках фронта будет зависеть от результатов нынешней военной кампании.

"Если наше командование заявляет, что враг планирует наступательную кампанию после восстановления своих сил, конечно, они знают направления или просчитывают эти направления, где может продвигаться враг", – подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Помешать может даже потоп

Кроме того, события, что значительно могут повлиять на российские атаки, могут быть совсем непредсказуемыми. По словам Тимочко, внести существенные коррективы может даже потоп в России. Даже не только в расходах на армию, а на внутреннюю российскую политическую раскладку, ведь до бесконечности игнорировать проблемы населения из уже затопленных восьми областей Владимир Путин и его власть не сможет.

Это событие может потребовать привлечения дополнительных сил, в частности военных, спасателей, авиации, медиков. К тому же внимание органов государственной власти будет сосредоточено в первую очередь на решении этой катастрофы.

Так Путин окажется перед выбором: воевать дальше в Украине, или все же эффективно реагировать и помогать своему населению, во избежание бунтов. К тому же уже появляется много видео в сети, на которых семьи российских солдат обращаются к Путину и жалостливо рассказывают о том, что пока муж воюет на фронте, семьи тонут в воде.

Когда ожидается активизация российского наступления