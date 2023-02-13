Из-за "нового наступления России": Франция призвала граждан не посещать Беларусь

Правительство Франции настоятельно рекомендует гражданам страны избегать поездок в Беларусь. Причиной является "новое наступление России в Украине".

Об этом 13 февраля сообщило Министерство иностранных дел Франции. Также французов призывают уезжать из Беларуси.

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Французов призывают не посещать Беларусь

В МИД Франции отметили, что из-за начавшегося в Украине вооруженного наступления и закрытия белорусского воздушного пространства все поездки в Беларусь официально не рекомендуются.

Французским гражданам, находящимся в Беларуси, рекомендуется немедленно покинуть страну автомобильным транспортом через пограничные переходы с Литвой, Польшей или Латвией,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае необходимости прибывающие воздушным транспортом пассажиры должны обратиться за выездной визой в Министерство внутренних дел Беларуси.

"Кордоны с Литвой и Латвией остаются открытыми. Единственным пунктом пересечения границы для путешественников в Польшу является Брест – Тересполь", – отметили в МИД.

По информации Sky News, в НАТО недавно заявили о начале нового масштабного наступления России в Украине. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что организация:

не видит никаких признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин "готовится к миру",

наблюдает его "желание контролировать Украину".

Россияне уже начали наступление

Ранее США также призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине и риска произвольных арестов или преследований со стороны российских правоохранительных органов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне испытывают немалые проблемы со своим большим наступлением.

Мы видим сегодня, что то, что они запланировали, то, что они уже начали свое наступление. Они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его сильно отражают. Имейте в виду, что наступление, которое они планировали, уже постепенно продолжается,

– заметил секретарь СНБО.

По его словам, стоит также отметить, что из-за мощных действий украинских защитников продолжается не то наступление, на которое рассчитывали захватчики.