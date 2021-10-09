Новое подозрение Медведчуку: Венедиктова объяснила, почему тот не в СИЗО

Генпрокурор Ирина Венедиктова в прямом эфире 8 октября объяснила, почему Виктора Медведчука не задержали по новому делу. Ведь в этот же день нардепу от ОПЗЖ объявили о еще одном подозрении.

Речь идет о деле о контрабанде угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Но, по словам Венедиктовой, эта ситуация не предполагает задержания Медведчука.

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Медведчука не задержали, хотя и сообщили ему о новом подозрении: Венедиктова назвала причину

Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора Украины, прокомментировала ситуацию с объявлением нового подозрения народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. По ее словам, эта ситуация не предполагает задержания последнего, потому что так говорит Уголовно-процессуальный кодекс.

Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания. Не предусмотрено немедленное задержание,

– пояснила Венедиктова.

Также она уточнила, что лично Медведчук не получил подозрение – его прислали по почте (тот ведь и так под домашним арестом). А чтобы таких ситуаций не возникало, Венедиктова обратилась к депутатам с просьбой – изменить упомянутую 208 статью УПК.

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