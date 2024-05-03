В Сербии утвердили новое правительство с пророссийским вице-премьером под санкциями США

В Сербии избрали и утвердили новое правительство. Один из его членов имеет пророссийские взгляды и находится под санкциями Соединенных Штатов Америки

В Сербии 2 мая утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем. В его состав на должность вице-премьер-министра вошел Александар Вулин, который находится под санкциями США за сотрудничество с Россией.

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Позиция по Украине

За новое правительство проголосовали 152 из 213 депутатов Народной скупщины, 61 депутат был против. Ни один не воздержался от голосования.

Вучевич, лидер Сербской прогрессивной партии (СНС), в своем выступлении очертил "два краеугольных камня" внешней политики Белграда – "политическая независимость и военный нейтралитет".

По его словам, стратегическим приоритетом для Сербии остается полноправное членство в ЕС. В то же время Вучевич подчеркнул, что Белград не откажется от дружбы с Россией. Сербия считает россиян братским народом. Впрочем, то же самое касается и украинцев.

Мы четко осудили нападение России на Украину, но мы также выразили свое несогласие с политикой санкций против России, к которой мы не хотим и не будем присоединяться,

– сказал Вучевич.

МИД Сербии возглавил Марко Джурич, ныне посол Сербии в США. Предыдущий глава сербского МИД Ивица Дачич стал вице-премьером и министром внутренних дел. Братислав Гашич возглавит Министерство обороны Сербии.

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