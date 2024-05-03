В Сербии утвердили новое правительство с пророссийским вице-премьером под санкциями США
Источник:Балканский обозреватель
В Сербии избрали и утвердили новое правительство. Один из его членов имеет пророссийские взгляды и находится под санкциями Соединенных Штатов Америки
В Сербии 2 мая утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Милошем Вучевичем. В его состав на должность вице-премьер-министра вошел Александар Вулин, который находится под санкциями США за сотрудничество с Россией.
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Позиция по Украине
За новое правительство проголосовали 152 из 213 депутатов Народной скупщины, 61 депутат был против. Ни один не воздержался от голосования.
Вучевич, лидер Сербской прогрессивной партии (СНС), в своем выступлении очертил "два краеугольных камня" внешней политики Белграда – "политическая независимость и военный нейтралитет".
По его словам, стратегическим приоритетом для Сербии остается полноправное членство в ЕС. В то же время Вучевич подчеркнул, что Белград не откажется от дружбы с Россией. Сербия считает россиян братским народом. Впрочем, то же самое касается и украинцев.
Мы четко осудили нападение России на Украину, но мы также выразили свое несогласие с политикой санкций против России, к которой мы не хотим и не будем присоединяться,
– сказал Вучевич.
МИД Сербии возглавил Марко Джурич, ныне посол Сербии в США. Предыдущий глава сербского МИД Ивица Дачич стал вице-премьером и министром внутренних дел. Братислав Гашич возглавит Министерство обороны Сербии.
Президент Сербии назвал словенцев "отвратительными"
- Президент Сербии попал в очередной скандал. На этот раз он высказался в отношении граждан Словении, однако впоследствии он извинился за свои слова.
- Президент Сербии Александр Вучич извинился за то, что назвал словенцев "отвратительными". Он уточнил, что имел в виду только их политиков. В кулуарах Совета Безопасности ООН Вучич обвинил Словению, непостоянного члена Совета Безопасности, в том, что она вместе с США и Швейцарией участвовала в "подставе", чтобы позволить делегации Косово привезти на заседание вероятных жертв изнасилований сербскими войсками во время войны 1998 – 1999 годов. Это вызвало возмущение у сербской делегации.
- Вучич признал, что назвал словенцев "отвратительными", но настаивал, что "имел в виду заседание Совета Безопасности". Он отметил, что у него много друзей в Словении, однако он сократит свои визиты в государство.