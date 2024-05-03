У Сербії 2 травня затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Мілошем Вучевичем. До його складу на посаду віцепрем'єр-міністра увійшов Александар Вулін, який перебуває під санкціями США за співпрацю з Росією.

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Позиція щодо України

За новий уряд проголосували 152 з 213 депутатів Народної скупщини, 61 депутат був проти. Жоден не утримався від голосування.

Вучевич, лідер Сербської прогресивної партії (СНС), у своєму виступі окреслив "два наріжні камені" зовнішньої політики Белграда – "політична незалежність і військовий нейтралітет".

За його словами, стратегічним пріоритетом для Сербії лишається повноправне членство в ЄС. Водночас Вучевич підкреслив, що Белград не відмовиться від дружби з Росією. Сербія вважає росіян братнім народом. Втім, те саме стосується й українців.

Ми чітко засудили напад Росії на Україну, але ми також висловили свою незгоду з політикою санкцій проти Росії, до якої ми не хочемо і не будемо приєднуватися,

– сказав Вучевич.

МЗС Сербії очолив Марко Джурич, нині посол Сербії в США. Попередній голова сербського МЗС Івиця Дачич став віцепрем'єром і міністром внутрішніх справ. Братислав Гашич очолить Міністерство оборони Сербії.

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