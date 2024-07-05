Второй срок фон дер Ляйен и проукраинская Каллас: как изменения в ЕС повлияют на Украину

Европейские лидеры договорились о том, кто будет возглавлять ЕС на следующие 5 лет. Теперь кандидатуры должен утвердить Европарламент. Урсула фон дер Ляйен активно пытается получить поддержку, чтобы остаться на второй срок президентом Еврокомиссии. Кто еще будет возглавлять ЕС и как это может повлиять на поддержку Украины – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Сможет ли фон дер Ляйен возглавить Еврокомиссию во второй раз?

Каденция действующих составов евроинститутов подходит к концу. В начале июня Евросоюз голосовал на выборах в Европарламент и выбирал депутатов, представляющих интересы граждан в ЕС. По результатам победу одержала правоцентристская партия "Европейская народная партия", получив 186 мандатов.

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Теперь очередь дошла и до переизбрания руководителей европейских институтов. Неделями продолжались дискуссии и относительно того, кто возглавит исполнительный орган Евросоюза – Еврокомиссию. В частности, лидеры ЕС не смогли договориться об этом во время неформальной встречи в середине июня.

Политическая группа ЕНП, которая получила больше всего мандатов в Европарламенте после выборов, выдвинула своего кандидата – действующего президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Как и ожидалось, фон дер Ляйен получила поддержку со стороны лидеров ЕС во время однодневного заседания Евросовета 27 июня.

"Это будет второй мой срок на посту президента Европейской комиссии. (...) Для меня это означает, что я буду стремиться получить решение Европейского парламента относительно моего назначения, после представления моих политических ориентиров на следующие 5 лет. Поэтому мы должны сделать еще один шаг вперед", – сказала фон дер Ляйен во время ее выступления на финальной пресс-конференции после заседания Евросовета.

Теперь ее кандидатуру должен утвердить Европарламент во время тайного голосования среди 720 евродепутатов. Чтобы фон дер Ляйен начала свою вторую каденцию, свой голос за нее должен отдать не менее 361 евродепутат. После выборов в ЕП, фон дер Ляйен говорила о намерениях сформировать "проевропейское и проукраинское большинство". Сейчас в коалицию с ЕНП, социал-демократов и либералов входят 400 евродепутатов.

Теоретически, президенту Еврокомиссии должно хватить этих голосов, однако не все парламентарии этих политических групп готовы поддержать ее на второй срок. Замечу, что при утверждении фон дер Ляйен на первый срок, она превысила минимальный порог лишь на 9 голосов.

Ранее сама Урсула фон дер Ляйен не исключала возможности сотрудничества с правыми силами. Речь идет о группе премьера Джорджии Мелони "Европейских консерваторов и реформистов". К поиску поддержки среди евродепутатов из этой партии призвал и представитель ЕНП, глава МИД Италии Антонио Таяни. По его мнению, формирование большинства возможно при привлечении консерваторов, а не "Зеленых".

Впрочем, во время заседания Евросовета на прошлой неделе премьер Италии громче всех выразила недовольство. Ее поддержал и венгерский премьер Виктор Орбан. И Мелони, и Орбан надеялись, что после укрепления позиций крайне правых после выбора в Европарламент, им удастся усилить свое влияние в евроинститутах ЕС. Мелони воздержалась от поддержки фон дер Ляйен во время голосования среди лидеров, а предложенные кандидатуры на топ-должности в ЕС назвала "ошибкой". Такая реакция объясняется тем, что ее группа “Европейских консерваторов и реформистов" осталась без своего представителя среди топ-должностей в ЕС.

"Европейские граждане на выборах четко попросили новой и другой линии Европейского Союза", – сказала Мелони.

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Сейчас фон дер Ляйен активно сотрудничает с политическими группами в Европарламенте, чтобы заручиться необходимой поддержкой. Для этого она даже отказалась от участия в саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

В случае сотрудничества с ультраправыми, главный кандидат на должность президента ЕК может потерять поддержку от либералов и социал-демократов. В таком случае фон дер Ляйен также не получит поддержку со стороны "Зеленых".

"Если она (фон дер Ляйен – 24 Канал) опирается на широкое большинство с большим количеством политических групп, то, я думаю, у нее есть хорошие шансы", – сказал сопрезидент политической группы "Зеленые" Бас Эйкхаут.

Сейчас фон дер Ляйен работает над созданием своей политической программы на следующие 5 лет, которую она планирует представить 18 июля во время первого пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. Этот "план" должен учитывать требования ее собственной партии ЕНП, а также коалиции и возможных партнеров, которые в конце концов могут отдать свои голоса за нее во время тайного голосования.

Как пишет Euractiv, ЕНП требует изменить политику ЕС по конкурентоспособности, экстернализации миграции и регулирования климата. Со своей стороны, "Зеленые" выступают за усиление верховенства права, а также продолжение "зеленого соглашения". Пока неизвестно, получит ли фон дер Ляйен необходимую поддержку во время голосования в Европарламенте. Результаты станут известны в середине июля.

Проукраинская Кая Каллас в роли главного дипломата ЕС

Впервые в истории ЕС должность главы Европейской службы внешних дел будет занимать представитель из Восточной Европы. Говорится о премьере Эстонии, проукраинской Кае Каллас, которая сменит испанца Жозепа Борреля. Она стала первой женщиной в истории Эстонии, которая стала премьер-министром. Эту должность политик занимала с 26 января 2021 года. Кая Каллас представляет либеральную политическую группу Renew Europe.

Руководители стран ЕС уже дали "зеленый свет" на назначение Каллас на должность главного дипломата ЕС. Премьер Эстонии заявила, что для нее это "большая честь" и "огромная ответственность во времена геополитического напряжения". По ее словам, глобальная нестабильность и война в Европе – это главные вызовы на ее будущей должности.

"Моя цель – работать ради европейского единства, защищать европейские ценности и интересы в этом сложном геополитическом контексте, и строить глобальное партнерство, что очень важно”, – подчеркнула глава правительства Эстонии.

На Западе Каю Каллас называют "железной леди", а в Кремле – сторонницей "русофобских заявлений". За свою проукраинскую позицию Россия объявила в розыск премьера Каю Каллас, а также запретила въезд в страну.

Во время своей каденции на посту премьера Эстонии Каллас отличилась сильной поддержкой Украины. В частности, ее правительство выделяет 0,25% от ВВП на помощь для Украины и призывает другие страны последовать этому примеру. Также Эстония первой в мире приняла закон об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Поскольку руководитель Европейской службы внешних дел является частью состава Еврокомиссии, его кандидатуру тоже должны утвердить во время голосования в Европарламенте.

Новый глава Евросовета из Португалии

На прошлой неделе лидеры согласовали нового руководителя Евросовета – им стал экс-премьер Португалии Антониу Кошта. Это единственная должность, которая не требует дальнейшего утверждения со стороны других институтов ЕС. Кошта начнет выполнять свои обязанности с 1 декабря 2024 года. Президент Евросовета не принимает решения, однако он является модератором, то есть формулирует повестку дня саммитов ЕС и пытается сформировать компромисс со стороны всех государств-членов ЕС.

Антониу Кошта является представителем от социалистов. До ноября 2023 года он 8 лет занимал должность премьер-министра Португалии. Однако после ложных обвинений в коррупции политик подал в отставку и после этого проиграл досрочные выборы.

DW оценивает Кошту, как политика, который "знает, как управлять кризисами и находить компромиссы". В частности, экс-премьер вывел Португалию из экономического и финансового кризиса после 2015 года.

Что касается поддержки Украины, то правительство Кошти стало одним из первых, кто передал Киеву танки Leopard 2. В июне 2022 года, еще до предоставления Украине статуса кандидата, португальский премьер призвал сосредоточиться на усилении помощи, а не дебатировать о евроинтеграционном пути. В прошлом году перед саммитом НАТО в Вильнюсе Кошта заявил, что членство Украины в Альянсе будет зависеть не только от завершения войны, но и от внедрения необходимых реформ.

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Что означает смена руководства в ЕС для Украины?

Смена политического руководства евроинститутов непосредственно влияет на поддержку Украины со стороны Евросоюза. Действующий президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отличилась проукраинской позицией и оказанием помощи во время полномасштабной войны.

Еврокомиссия беспрецедентно быстро отреагировала на нападение России и предложила ввести 14 пакетов санкций с февраля 2022 года. Отмечу, что предложения Еврокомиссии по санкциям обычно сильнее, чем то, что принимает Совет ЕС после компромисса среди государств-членов Евросоюза. По предложению Еврокомиссии Украина получила 50 миллиардов евро финансовой помощи на 4 года, а также 90% от доходов от замороженных активов России на обеспечение военных нужд.

Также по предложению Еврокомиссии Евросоюз продлил транспортный и торговый безвиз с Украиной еще на год. Кроме того, во время каденции Урсулы фон дер Ляйен Украина активно продвинулась по треку евроинтеграции. Через 2 года после получения статуса кандидата, Украина уже начала переговоры о вступлении в ЕС.

Аналитик из центра GLOBSEC Александра Гордон отмечает, что во время предыдущей пятилетней каденции Урсула фон дер Ляйен продемонстрировала "четкую и твердую проевропейскую и проукраинскую позицию, которая вряд ли изменится в следующем цикле". Эксперт добавляет, что назначение Каи Каллас на должность главного дипломата ЕС может только усилить поддержку Украины через ее "проактивную и твердую позицию".

По мнению Гордон, влияние этих изменений в руководстве на более широкую стратегическую повестку дня ЕС будет значительным. Слаженность и сотрудничество на высшем уровне будет иметь решающее значение для сохранения и потенциального усиления поддержки ЕС Украины в ее конфликте с Россией.