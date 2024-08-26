Экс-сотрудник СБУ предположил, где именно Украина впервые применила "Паляницу"

Вооруженные Силы Украины разработали новейшее оружие. Это ракета-дрон "Паляница", которая уже была испытана против вражеских целей.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что новое оружие в арсенале украинских войск, однозначно, покажет себя. Однако важно, чтобы производство таких средств поражения было масштабировано.

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Производство беспилотников

По мнению Ивана Ступака, если в месяц Силы обороны будут производить 50 – 100 "Паляниц", то это, вероятно, будет иметь положительную динамику для противодействия российским силам.

"С каждым разом количество таких беспилотников должно увеличиваться", – отметил он.

Первое применение "Паляницы"

Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что на территории России в последнее время раздается все больше взрывов. Это хорошая работа украинских войск. Он предположил, что ракету-дрон "Паляницу" ВСУ впервые использовали на аэродроме "Мариновка".

Ангары, где хранилась российская авиационная техника были серьезно повреждены. Во время этого удара были использованы кассетные боеприпасы. Вероятно, это был именно тот пример применения "Паляницы",

– сказал он.

Иван Ступак добавил, что эти беспилотники Украина может использовать для ударов по военным целям и во временно оккупированных регионах. Также Силы обороны сообщили, что увеличивают площадь территории России, которая будет под поражением.

"Ракета-дрон "Паляница", вероятно, имеет увеличенный радиус действия. И это, возможно, более 2 тысяч километров", – высказался бывший сотрудник СБУ.