Маску снова не дает покоя вопрос Крыма: раскритиковал инициативу США
Источник:Илон Маск
Илон Маск выдал очередное скандальное заявление о Крыме, в частности, об освобождении военным путем. Хотя подчеркнул, что в целом поддерживает Украину.
Американский бизнесмен убеждает – настроен проукраинский, но считает, что шаги по освобождению Крыма могут быть рискованными.
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Маск говорит, что "эскалация опасна для мира"
Владелец Twitter в очередной раз подверг критике инициативу американских властей освободить Крым военным путем. Он опубликовал ответный комментарий на статью The New York Times о том, что "США готовы помочь Украине нацелиться на Крым". Маск утверждает, что эскалация может быть опасна миру.
Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискована для Украины и мира,
– написал Маск.
В статье NYT писали, что США могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения оккупированного Крыма. Официально Штаты отказывались предоставить дальнобойное оружие для ударов по военным базам кафиров в Крыму, но, похоже, позиция смягчается.
Предыдущие заявления Маска
В сентябре сеть возмутило скандальное заявление Маска о "мирном плане", который, якобы, должен помочь закончить войну в Украине. Он утверждал, что агрессию России может остановить проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками территориях Украины под надзором ООН.
Кроме того, тему Крыма Маск поднимал и раньше. Он предлагал Украине отказаться от своего полуострова и пустить туда воду.
Этот план понравился агрессору, но вызвал крайне отрицательную реакцию со стороны официального Киева.