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      Новое амплуа Порошенко: для чего президент стал депутатом

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      Единственный президент, который стал депутатом. После своей первой и последней каденции Петр Порошенко не пошел почетно отдыхать как его предшественники и коллеги-гаранты. Он теперь сидит на галерке в Раде. Более того – он попал под бдительное око правоохранителей.

      По информации Государственного бюро расследований, своего президентства Порошенко отменил решение главы местной госадминистрации на Николаевщине. Теперь по этому поводу его вызывают на допросы – пятом гаранту забрасывают злоупотребления властью.

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      Однако он на допрос – не явился, так как был на работе.

      Петр Алексеевич сейчас не появится из-за событий в парламенте, мы считаем это важной причиной,
      – отметил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

      Он осунувшись сидит на галерке парламента. И соответствующий новый статус "бывшего" – не просто чиновника, а целого пятого президента – откровенно бросается в глаза.

      В ложе бывших президентов он выглядел для меня органично. Среди народных депутатов он выглядит не органично. По моему мнению, президенты должны быть над процессом и было бы логично, и нормально, если бы он отдал свое место тому, кто идет следующим по списку,
      сказал политолог Александр Солонтай.

      порошенко європейська солідарність Первая пятерка политсилы "Европейская солидарность" / Инфографика 24 канала

      В новом амплуа – роли депутата – Порошенко сразу стал званым гостем в Государственном бюро расследований и фигурирует аж в одиннадцати делах. И в ранг народного избранника он опустился не ради депутатской неприкосновенности, а скорее публичной площадки. Став единственным в истории гарантом, который вернулся в сессионный зал.

      Он наступив на собственную гордость с высоты президентского статуса оказался среди 450 депутатов, чтобы сохранить свою свободу,
      заявил журналист Дмитрий Гнап.

      Парламентская трибуна – крепость Порошенко, которая может помочь предшественнику защититься от правосудия, уверяет журналист. И превратить подозрения или обвинения по делам в иллюзию политического преследования.

      Что такое депутатская неприкосновенность?
      Это гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия парламента. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняла от немотивированных уголовных преследований

      Дела Порошенко

      Петр Порошенко уже говорил в бюро по делу "Прямого" канала. Окружение пятого президента подозревают в сговоре с семьей Януковича, активы которой разморозили после передачи телеканала "Тонис", который впоследствии и стал "Прямым".

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      Также, его уже допрашивали по делу, которое касается уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

      Подозревают бывшего гаранта и в соучастии в схеме "Роттердам+", когда был придуман алгоритм, по которому уголь в Украине доставляли по завышенной цене – так, будто везли этот уголь из Нидерландов.

      Окружение Петра Порошенко обогащалось при нем. И все знают, что это делалось, как минимум, с согласия президента. То есть он или глава преступной группы, или соучастник,
      сказал Гнап.

      Теперь же в качестве депутата, еще и прикосновенного с 2020 года после решения парламента, статус Порошенко могут изменить со свидетеля на подозреваемого.

      3 сентября народные депутаты Верховной Рады ИХ созыва 373 голосами поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Уже с 1 января 2020 года депутатов можно будет посадить за уголовные правонарушения.

      "Путч" от Порошенко

      "Вишенка на торте" в истории бывшего президента стала тема с так называемым новогодним "Путчем Порошенко". Жизнь ей якобы случайно дала депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая, личную переписку которой сняли журналисты.

      пут порошенкоСообщение о "путче" Порошенко

      Она убеждает: Порошенко якобы готовится свергать власть. И помешать ему может только министр внутренних дел и эксперт антипутча Арсен Аваков, которого "Слуги народа" оставили в кресле. Принять участие в путче Порошенко в соцсетях полушутя уже согласились тысячи людей.

      Смотрите видео с комментарием журналиста Дмитрия Гнапа относительно дел Петра Порошенко:

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Верховная Рада Новости политики Петр Порошенко Государственное бюро расследований Европейская солидарность
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