Нове амплуа Порошенка: для чого президент став депутатом

Єдиний президент, який став депутатом. Після своєї першої і останньої каденції Петро Порошенко не пішов почесно відпочивати, як його попередники та колеги-гаранти. Натомість тепер сидить на гальорці в Раді. Більш того – він потрапив під пильне око правоохоронців.

За інформацією Державного бюро розслідувань, за свого президентства Порошенко скасував рішення голови місцевої держадміністрації на Миколаївщині. Тепер з цього приводу його викликають на допити – п'ятому гаранту закидають зловживання владою.

Читайте також: Чи посадять Порошенка після зняття депутатської недоторканності

Проте він на допит – не з'явився, бо був на роботі.

Петро Олексійович сьогодні не з'явиться через події у парламенті, ми вважаємо це поважною причиною,

– зазначив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Він змарніло сидить на гальорці парламенту. І відповідний новий статус "колишнього" – не просто чиновника, а цілого п'ятого президента – відверто кидається в очі.

В ложі колишніх президентів він виглядав мені органічно. Серед народних депутатів він виглядає не органічно. На мою думку, президенти мають бути над процесом і було б логічним, і нормальним, якби він віддав своє місце комусь, хто йде наступним за списком,

– сказав політолог Олександр Солонтай.



Перша п'ятірка політсили "Європейська солідарність" / Інфографіка 24 каналу

У новому амплуа – ролі депутата – Порошенко одразу став званим гостем у Державному бюро розслідувань і фігурує аж в одинадцяти справах. І до рангу народного обранця він опустився не заради депутатської недоторканності, а швидше публічного майданчику. Ставши єдиним в історії гарантом, який повернувся в сесійну залу.

Він наступивши на власну гордість з висоти президентського статусу опинився серед 450 депутатів, щоб зберегти свою свободу,

– заявив журналіст Дмитро Гнап.

Парламентська трибуна – фортеця Порошенка, що може допомогти попереднику захиститися від правосуддя, запевняє журналіст. І перетворити підозри чи звинувачення у справах на ілюзію політичного переслідування.

Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань Справи Порошенка

Петро Порошенко вже свідчив у бюро у справі "Прямого" каналу. Оточення п'ятого президента підозрюють у змові із сім'єю Януковича, активи якої розморозили після передачі телеканалу "Тоніс", який згодом і став "Прямим".

Читайте також: Порошенко може залишити депутатське крісло: експерт назвав причину

Також, його вже допитували у справі, яка теж стосується ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Підозрюють колишнього гаранта і в співучасті в схемі "Роттердам+", коли був вигаданий алгоритм, за яким вугілля в Україну доставляли за завищеною ціною – так, ніби везли це вугілля з Нідерландів.

Оточення Петра Порошенка збагачувалось при ньому. І всі знають, що це робилося, як мінімум, з відома президента. Тобто він є або головою злочинної групи, або співучасником,

– сказав Гнап.

Тепер ж, у ролі депутата, ще й доторканного з 2020 року після рішення парламенту, статус Порошенка можуть змінити зі свідка на підозрюваного.

3 вересня народні депутати Верховної Ради ІХ скликання 373-ма голосами підтримали зняття депутатської недоторканності. Вже з 1 січня 2020 року депутатів можна буде посадити за кримінальні правопорушення.

"Путч" від Порошенка

"Вишенькою на торті" в історії колишнього президента стала тема з так званим новорічним "Путчем Порошенка". Життя їй нібито випадково дала депутатка від "Слуги народу" Ліза Богуцька, особисте листування якої зафільмували журналісти.



Повідомлення про "путч" Порошенка

Вона переконує: Порошенко нібито готується скидати владу. І завадити йому може лише міністр внутрішніх справ і експерт антипутчу Арсен Аваков, якого Слуги народу залишили в кріслі. Взяти участь у Путчі Порошенка в соцмережах напівжартома вже зголосились тисячі людей.