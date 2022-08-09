"Бегите с пляжа" и "мосту приготовиться": сеть взорвалась мемами о "хлопке" в Новофедоровке

Вблизи Новофедоровки, что находится во временно оккупированном Крыму, горит авиабаза россиян. Как только появилось первое сообщение о "хлопках", ленты соцсетей уже традиционно заполонили мемы.

Пока кремлевские пропагандисты пытаются убеждать, что "ничего страшного" не случилось, местные сообщают о целой серии не утихающих взрывов – вероятно, детонируют боеприпасы захватчиков. 24 канал собрал мемы украинцев, пытаясь понять, "что же произошло?"

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Оккупанты, воздушная тревога, бегите с пляжа

После новостей о серии взрывов в Новофедоровке в Крыму "объявили" воздушную тревогу. Известный телеграмм-канал "Тревога" призвал бежать с пляжа, ведь СМИ сообщают о "хлопке".

Предостерегал от опасности с воздуха жителей и "гостей" Крыма глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким. На своей странице в фейсбуке чиновник обнародовал "актуальную карту" воздушных тревог по Украине.

Что же произошло? Можем как-нибудь помочь?

Пока кремлевские пропагандисты никак не могут определиться, взрывы раздаются из-за курения травы, или пожар вспыхнул из-за оставленного опрометчивым оккупантом окурков, украинцы предлагают россиянам более реалистичные версии случившегося.

Что же произошло в Крыму / Фото фейсбук Дима Коваленко

На месте происшествия побывали корреспонденты "Первой частной мемарни".

Как альтернативную версию событий, оккупантам предлагают рассмотреть причастность к взрывам в Крыму седовласого гетмана, ведь всем известно, что "мирного решения не будет".

В Крыму заметили Петра Порошенко / Фото твиттер @yarudanu

Шокирована инцидентом даже популярнейшая кремлевская пропагандистка ольга скабеева, которая за время полномасштабного вторжения россии в Украину и сама успела стать полноценным ходячим (пока) мемом.

скабеева в шоке / Фото телеграмм "Ящик Пандоры"

Крымскому мосту – приготовиться

На фоне взрывов в Сакском районе глубоко обеспокоился Крымский мост. Ведь вполне вероятно, что и к нему вскоре может прийти "хлопок". Украинцы уже давно ждут, когда конструкция займет эстафету.

Крымский мост принимает эстафету / Фото телеграмм "Первая приватная мемарня"

Почувствовали беспокойство и российские туристы, которые в летний сезон 2022 года решили незаконно отдохнуть на украинском полуострове. СМИ уже пишут, что они торопливо уезжают из Крыма, пока еще имеют такую возможность.

Кстати, "хлопок" в Крыму возродил один из самых известных фестивалей электронной музыки в Восточной Европе, который ежегодно проводился на полуострове до его временной оккупации россиянами.

KaZantip 2022 в Крыму / Фото телеграмм @blyadtoivo

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