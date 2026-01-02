К счастью, никто не пострадал. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на польское издание Onet Warszawa.

Что вызвало возгорание елок?

Как рассказал в эфире TVN24 капитан Павел Баран из столичной пожарной службы, сообщение о тлении елки в Варшаве поступило через 18 минут после полуночи. На место происшествия выехал один пожарный расчет в составе шести спасателей.

На Замковой площади в Варшаве загорелась елка: смотрите видео из сети

По прибытии выяснилось, что произошло возгорание от открытого огня.

Пожар ликвидировали, подав одну водяную струю. Дежурный работник Королевского замка еще до начала тушения отключил елку от электропитания, благодаря чему ее удалось сохранить.

Подкомиссар Яцек Вишневский из варшавской полиции уточнил, что огонь вспыхнул в результате взрывов петард и фейерверков, которые вызвали возгорание на верхушке елки. Пламя быстро локализовали и полностью потушили, никто из людей не пострадал.

Аналогичная ситуация произошла и в Познани на Старом Рынке, где приход Нового года также праздновало большое количество людей.

Елка вспыхнула в Познани: смотрите видео из сети

