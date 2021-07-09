Зеленский назначил нового руководителя Ивано-Франковской ОГА

9 июля 2021 , 09:41
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Источник:

Офис Президента

Светлана Онищук возглавила Ивано-Франковске областную государственную администрацию. Ранее она работала заместителем председателя ОГА.

Соответствующий указ уже подписал Владимир Зеленский. Глава государства накануне встретился с чиновницей в Офисе Президента.

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Что президент сказал во время встречи

Он вручил ей служебное удостоверение и пожелал успехов на посту для создания успеха Ивано-Франковщины, уроженкой которой является Онищук.

Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу ОГА еще более эффективной,
– отметил Зеленский.

Он также озвучил чиновнице основные приоритеты в должности. Среди них – развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Что известно о Светлане Онищук

  • Онищук родом из села Заболотов на Ивано-Франковщине. Родилась в 1984 году. Доктор наук по государственному управлению.
  • Училась в Снятинском сельскохозяйственном техникуме по направлению "бухгалтерский учет". Выпустилась в 2002 году.
  • Впоследствии получила образование и в Прикарпатском национальном университете имени Стефаника по направлению "правоведение".
  • Свою карьеру Светлана Онищук начала в 2002 году – тогда она работала юридическим консультантом частной агрофирмы.
  • С 2012 года сменила несколько должностей в Нацагентстве Украины по вопросам государственной службы, а также в его региональных подразделениях.
  • В сентябре 2019 года заняла должность заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА, до своего назначения в июле 2021 года.
Автор: Ірина Буртик