Отдохнули навечно: в Новой Каховке сгорел яхт-клуб, в котором находились российские офицеры
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области сгорел яхт-клуб. Предварительно известно, что там часто любили отдыхать российские офицеры.
Инцидент произошел ориентировочно в полдень 5 февраля. По данным местных телеграмм-каналов, там был прилет, информирует 24 Канал.
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В Новой Каховке погибли российские офицеры
В Новой Каховке прилетело по яхт-клубу Maxmarine, в котором часто проводили время россияне,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, там часто любили отдыхать российские офицеры. Ведь основатель клуба, по непроверенным данным, "дружит" с коллаборантом Владимиром Леонтьевым, известным предпринимателем, который с первых дней оккупации региона сотрудничал с российскими силовиками в Новой Каховке.
Последствия прилета по Новой Каховке: смотрите видео
По данным местных телеграмм-каналов, взрыв:
- уничтожил здание яхт-клуба;
- одно из пришвартованных судов.
Официально оккупанты уже начали жаловаться на инцидент. В частности, пропагандисты написали, что якобы две яхты в яхт-клубе вспыхнули из-за атак Украины.
Однако украинская сторона "хлопок" у врагов еще не комментировала, поэтому подтверждений, что же там на самом деле произошло – нет.
В результате прилета в Новой Каховке вспыхнула яхта /Фото с телеграмм-каналов
Пресловутый российский так называемый "глава администрации городского округа" Владимир Леонтьев сообщил, что пожарные пока не могут начать тушение. Почему не могут и какие жертвы среди врагов Леонтьев, которому Украина объявила о подозрении в коллаборационной деятельности, не рассказал.
В Новой Каховке сгорел яхт-клуб, где любили отдыхать россияне / Фото из телеграмм-каналов
Потери россиян: последние новости
- Российские оккупанты по состоянию на утро 5 февраля за последние сутки потеряли 700 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 131 290 захватчиков.
- В октябре 2022 года в Новой Каховке в Херсонской области погибли 600 российских солдат. Это произошло в результате ракетного удара. Многие погибшие тогда были родом из Волгоградской области. Под всеми фотографиями стояла та же дата смерти – 24 октября 2022 года.
- 5 февраля Центр национального сопротивления сообщил, что вагнеровцы уничтожают своих командиров, желающих избежать штурма. Так, из перехваченного разговора стало ясно, что боевик с позывным "Койотом" должен убрать командира "Устинова", который тормозит продвижение на окраинах Бахмута.