Завеса черного дыма: СМИ показали спутниковые снимки Новокуйбышевского НПЗ после атаки

30 октября Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России подвергся атаке дронов. На спутниковых снимках видно густое облако черного дыма над объектом.

Об этом сообщили "Схемы" со ссылкой на снимки Planet Labs.

Вид на НПЗ со спутника

Масштабный пожар, а точнее дым от него, охватил значительную часть Новокуйбышевского НПЗ. Из-за густого облака точно определить масштабы и места повреждений пока невозможно.

Результат атаки на НПЗ в Новокуйбышевске / "Схемы"

Масштабный пожар на НПЗ под Самарой / "Схемы"

Первыми об атаке на предприятие 30 октября сообщили мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+. Факт сильного возгорания на объекте также подтвердил OSINT-исследователь Astra.

Украинская сторона пока не комментировала удары. В то же время в компании Fire Point заявили, что операцию против этого НПЗ проводили Силы обороны Украины с помощью их беспилотников.

Отмечается, что Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод подчиняется самарской группе компаний "Роснефть". Его годовая мощность достигает около 8,8 миллиона тонн сырья, что делает его одним из ключевых в Поволжье.

Предприятие производит до трех десятков видов топливной продукции, в том числе реактивное авиатопливо, которое вражеская армия использует в военных целях.

Напомним, жители Новокуйбышевска утром жаловались на отсутствие сигналов тревоги, несмотря на гул дронов в воздухе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал сообщение о якобы отраженной атаке почти через два часа после первых сообщений о взрывах.

Напомним, ранее мы писали, что 24 октября украинские ударные дроны преодолели более 2500 километров и вызвали масштабный пожар на Омском НПЗ.