Часть их стратегической цели: чем россиянам интересно Новопавловское направление

Россияне не отступают от своей цели захватить территории Украины. Особенно сейчас они имеют целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Все операции, которые происходят на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и других направлениях входят в стратегический замысел российских оккупантов. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

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Что происходит на фронте

Россияне сосредоточились на Новомихайловке (Новопавловское направление). Только бойцы 79-й ОДШБр уничтожили более 300 единиц вражеской военной техники.

"79 бригада – это героическая бригада, она находится на самых важных направлениях. Практически находится на фронте с момента полномасштабного вторжения. Она была на севере, где станица Луганская, то есть держала эти рубежи. На этом направлении (Новопавловском – 24 Канал) она уничтожила много техники, и много подразделений (вражеских 24 – канал). И подразделения, с которыми я сотрудничаю, также помогали 79-й бригаде, и сейчас достаточно активно помогают уничтожать технику с помощью дронов и других средств поражения", – поделился Костенко.

В общем такие меры и позволяют удерживать российское нашествие, которое в целом преобладает. И оно в дальнейшем будет давить. В частности, важное Кураховское направление.

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