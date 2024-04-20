Усі операції, які відбуваються на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та інших напрямках, входять у стратегічний задум російських окупантів. Про це в розмові з 24 Каналом повідомив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко.

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Що відбувається на фронті

Росіяни зосередилися на Новомихайлівці (Новопавлівський напрямок). Лише бійці 79 ОДШБр знищили понад 300 одиниць ворожої військової техніки.

"79 бригада – це героїчна бригада, вона знаходиться на самих важливих напрямках. Практично перебуває на фронті з моменту повномасштабного вторгнення. Вона була на півночі, де станиця Луганська, тобто тримала ці рубежі. На цьому напрямку (Новопавлівському – 24 Канал) вона знищила багато техніки і багато підрозділів (ворожих – 24 Канал). І підрозділи, з якими я співпрацюю, також допомагали 79-й бригаді і зараз досить активно допомагають нищити техніку за допомогою дронів та інших засобів ураження", – поділився Костенко.

Загалом такі заходи й дають змогу утримувати російську навалу, яка загалом переважає. І вона надалі тиснутиме. Зокрема, важливий Курахівський напрямок.

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