Як і раніше, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення є дуже динамічною. Про це розповів речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Від початку сьогоднішньої доби понеділка ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку населеного пункту Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське). Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року,
– пояснив Лиховій.
Він додав, що окупанти підтягнули деякі резерви, зокрема на Новопавлівський напрямок з іншого напрямку прибув танковий полк.
Противник хоче наступати й посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіху противник не мав,
– наголосив Лиховій.
Він також сказав, що за вчорашній день, 10 березня, одну позицію було втрачено, але дві позиції – відновлено.
Ситуація на фронті: останні новини
- На Бахмутському напрямку окупанти збільшили використання фугасних бомб. Таких випадків вже зафіксовано десятки. Крім цього росіяни посилюють свою артилерійську складову, переходять до тактики штурмових ударних груп.
- Після захоплення Авдіївки, окупанти зосередились на трьох найближчих селах. Стрімко розгорнути наступ їм не вдалося. Серед причин цього називають місцевість, загальне виснаження, а також посилення оборони з боку України. Просуватись вперед окупантам важко, бо на відкритих ділянках їх одразу знищують.
- Напруженою залишається ситуація на Куп'янському напрямку. Там фіксують скупчення російських військ, ворог підтягнув резерви. Штурми українських позицій продовжуються з жовтня 2023 року, загарбники просто закидають їх КАБами, ракетами та мінами.