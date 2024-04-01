Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, отметив, что отсутствие кораблей в Черном море связано с поиском решений: как их вывести и не потерять. Между тем украинские военные стоят наготове.
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Способ защитить корабли
Россияне начали устанавливать баржи для входа в Новороссийский морской порт для защиты Черноморского флота. Также, по словам Плетенчука, была такая ситуация, что россияне полностью боновыми заграждениями в два ряда перекрывали вход в гавань.
Те, кто рассказывал о непобедимом Черноморском флоте почему-то закрылись на базе и "запечатали" двери,
– отметил представитель Военно-морских сил.
Впрочем, это не означает, что враг будет всегда прятаться за ограждениями и не искать способ решить эту проблему. Сейчас в Черном море есть определенное отсутствие кораблей. Это связано с поиском решения: как выйти в море, но при этом не потерять корабли.
"Думаю, что со временем они решатся выходить. Недаром же туда приезжал глава министерства обороны России и приказал все углубить и расширить", – отметил Плетенчук.
По словам представителя Военно-морских сил, такой статус-кво продолжаться вечно не будет.
"В какой-то момент кто-то мигнет глазами и, надеюсь, что это будем не мы", – добавил Плетенчук.
Ситуация в Черном море
- Оккупанты вывели из Крыма почти весь свой флот. С ракетоносителей остался только один "Циклон", который еще ни разу не запускал ракет.
- Силы обороны Украины потопили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России. Только в течение последних дней наши защитники поразили два больших десантных корабля – "Ямал" и "Азов", а также один разведывательный – "Иван Хурс".
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что корабль "Константин Ольшанский" был атакован украинской ракетой "Нептун". Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.