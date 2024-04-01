Таку думку 24 Каналу висловив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, зауваживши, що відсутність кораблів у Чорному морі пов’язана з пошуком рішень: як їх вивести та не втратити. Тимчасом українські військові стоять напоготові.
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Спосіб захистити кораблі
Росіяни почали встановлювати баржі для входу в Новоросійський морський порт для захисту Чорноморського флоту. Також, за словами Плетенчука, була така ситуація, що росіяни повністю боновими загородженнями у два ряди перекривали вхід до гавані.
Ті, хто розповідав про непереможний Чорноморський флот чомусь закрились на базі та "запечатали" двері,
– зазначив речник Військово-морських сил.
Втім, це не означає, що ворог буде завжди ховатись за огородженнями та не шукати спосіб розв'язати цю проблему. Зараз у Чорному морі є певна відсутність кораблів. Це пов'язано з пошуком рішення: як вийти в море, але при цьому не втратити кораблі.
"Думаю, що згодом вони наважаться виходити. Недаремно ж туди приїжджав очільник міністерства оборони Росії і наказав усе поглибити та розширити", – зауважив Плетенчук.
За словами речника Військово-морських сил, такий статус-кво тривати вічно не буде.
"В якийсь момент хтось блимне очима і, сподіваюсь, що це будемо не ми", – додав Плетенчук.
Ситуація у Чорному морі
- Окупанти вивели з Криму майже весь свій флот. З ракетоносіїв залишився лише один "Циклон", який ще ні разу не запускав ракет.
- Сили оборони України потопили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Лише протягом останніх днів наші захисники уразили два великі десантні кораблі – "Ямал" та "Азов", а також один розвідувальний – "Іван Хурс".
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що корабель "Костянтин Ольшанський" був атакований українською ракетою "Нептун". Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України у 2014 році під час окупації Криму.