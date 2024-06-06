Не впервые оказался под ударом: где расположен Новошахтинский НПЗ, который атаковали дроны
В ночь на 6 июня в Ростовской области прогремели мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, Новошахтинский НПЗ атаковали дроны.
На заводе вспыхнул масштабный пожар, а россияне начали жаловаться, что "взорвали НПЗ". Где на карте расположен Новошахтинский НЗП, который ночью атаковали дроны, – показывает 24 Канал.
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Где расположен Новошахтинский НПЗ
Ночью 6 июня на Новошахтинском НПЗ прогремели мощные взрывы. Производство расположено в Ростовской области, примерно в 60 километрах к северу от Ростова-на-Дону.
Новошахтинский НПЗ расположен всего в 7 километрах от украинской границы в Донецкой области. Впрочем, эти территории с 2014 года находятся под оккупацией российских военных.
Стоит отметить, что Новошахтинский НПЗ – единственное предприятие, которое работает в Ростовской области. Завод специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. К слову, Новошахтинский НПЗ – крупнейший поставщик нефтепродуктов на Юге России. По приблизительным данным, в 2020 году завод получил доход в 115,8 миллиарда рублей.
С начала полномасштабного вторжения нефтепродукты с Новошахтинского НПЗ обеспечивают потребности российских оккупантов.
Новшахтинский НПЗ в Ростовской области: смотрите на карте
К слову, губернатор Ростовской области подтвердил атаку дронов на НПЗ. Он сообщил, что как следствие – вспыхнул пожар, который теперь пытаются ликвидировать российские спасатели.
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Новошахтинский НПЗ атаковали и раньше
- Новошахтинский завод нефтепродуктов уже несколько раз оказывался под атакой дронов. Впервые взрывы на территории завода прогремели 22 июня 2022 года. Тогда в установку по переработке нефти врезался беспилотный летательный аппарат, и начался пожар.
- Взрывы на НПЗ раздавались и в этом году. Так, 13 марта 2024 года Новошахтинский НПЗ атаковали дроны. В результате успешной работы СБУ, работа завода была остановлена. Представитель ГУР МО Андрей Юсов также сообщал, что эта успешная атака сорвала несколько планов врага.
- 12 апреля Новошахтинский НПЗ снова оказался под атакой дронов. Оккупанты снова уверяли, что якобы сбили беспилотники, впрочем, почему-то работу завода в очередной раз остановили.