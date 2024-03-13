Работа остановлена, – в ГУР рассказали о ситуации на Новошахтинском заводе после атаки дронов

В России 13 марта раздавались взрывы в разных областях – под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы оккупантов. Днем под ударом оказался Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Сейчас работа предприятия остановлена. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Завод остановил работу

Известно, что 13 марта прогремели взрывы на территории 3 нефтеперерабатывающих заводов в России. Как пояснил Юсов, сейчас на военных объектах на территории государства-агрессора происходит ряд событий. Представитель разведки объяснил, что хотя и говорится о нефтяных заводах, однако россияне используют их в военных целях.

Таким является и Новошахтинский завод нефтепереработки, который 13 марта атаковали дроны. Юсов отметил, что топливо с этого НПЗ используется для поставки и обеспечения оккупационной группировки в Украине. После атаки завод прекратил работу.

Работа предприятия остановлена. Это означает, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага и дополнительные возможности и время у наших защитников,

– рассказал Юсов.

Других деталей Юсов рассказывать не стал. Однако добавил, что россияне охотно транслируют все события в режиме реального времени, поэтому все детали можно узнать из их кадров.

Что известно об атаке на Новошахтинский завод

Сначала губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что системы РЭБ якобы заглушили 3 беспилотника "на подлете к Новошахтинску". Однако впоследствии оказалось, что дроны, которые "нейтрализовали на подлете", странным образом упали на территорию Новошахтинского завода нефтепереработки.

После этого на НПЗ сообщили, что технологические "объекты предприятия остановлены".

Под атакой оказались еще 3 нефтебазы

Как сообщили источники 24 Канала, 13 марта беспилотники СБУ успешно атаковали 3 нефтезавода в России. Говорится о НПЗ в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях.

Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан,

– отмечает источник.

Стоит отметить, что нефтезаводы, которые оказались под ударом 13 марта, входят в ТОП-5 крупнейших заводов в России.