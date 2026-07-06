Так, в Новосибирской области России, расположенной почти в 4 тысячах километров от государственной границы с Украиной, впервые зафиксировали угрозу с воздуха – регион могли подвергнуться атаке БПЛА. Об этом сообщает издание The Moscow Times. Вечером в понедельник, 6 июля, в регионе официально объявили режим безпилотной опасности, а местные жители начали получать экстренные уведомления о чрезвычайной ситуации.

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Почему в Сибири объявили воздушную тревогу?

В оповещениях, рассылаемых жителям Новосибирской области, людей призывали немедленно укрыться в безопасных местах и держаться как можно дальше от окон.

Беспилотная угроза на территории Новосибирской области 6 июля в 21:45. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь к ближайшему укрытию или другому безопасному месту,

– говорилось в тексте экстренной рассылки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что решение об объявлении тревоги было принято после анализа ситуации в соседнем регионе, а также на основании сообщений местных жителей, которые якобы заметили неизвестные летательные аппараты.

Впоследствии глава области заявил, что после проверки воздушного пространства никаких опасных объектов над Новосибирской областью обнаружено не было, поэтому режим тревоги отменили ближе к полуночи по местному времени.

Несмотря на успокаивающие заявления местных властей, Росавиация все же ввела ограничения на работу новосибирского аэропорта "Толмачево" в целях обеспечения безопасности полетов. Аэропорт временно прекратил принимать и отправлять самолеты примерно на полчаса.

В целом, по данным российского Минобороны, в период с 8:00 до 20:00 6 июля российская "ПВЭО" якобы сбила 116 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что накануне в соседней с Новосибирской Омской области под удар впервые попал нефтеперерабатывающий завод – самый мощный в России, который до этого момента оставался недосягаемым для украинских беспилотников.

Это более чем в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной. Преодолеть такое расстояние смог модернизированный украинский ударный беспилотник FP-1.