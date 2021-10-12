Совместное авиапространство с ЕС, первая область в локдауне: главные новости 12 октября
Источник:24 канал
На саммите "Украина – ЕС" согласовали общее авиационное пространство и еще две важные программы. Херсонская область переходит в красную зону карантина. На высокогорье Карпат выпал первый снег в этом сезоне. Сборная Украины по футболу будет играть с командой Боснии и Герцеговины. Таковы были главные новости Украины и мира за 12 октября.
Главные новости Украины и мира за сегодня:
Авиапространство с Евросоюзом
Источник: 24 канал
Украина и Европейский союз 12 октября в Киеве подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Это можно назвать "авиационным безвизом". Теперь наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в страны-члены ЕС.
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Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.
Как отметила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина, "Соглашение о свободном небе" – это долгожданный документ, благодаря которому Украина интегрируется в совместное с ЕС авиапространство.
В Украине появится больше авиаперевозчиков, поэтому стоимость путешествий для пассажиров станет доступнее,
– подчеркнула она.
Что означает совместное авиапространство с ЕС / инфографика 24 канала
Результаты саммита "Украина – ЕС"
Соглашение об авиапространстве подписали в рамках саммита "Украина – ЕС". В нем приняли участие Владимир Зеленский и руководство ЕС, в частности президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.
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На саммите подписали еще 2 важные договоренности. Речь идет о программах "Горизонт Европа" и "Креативная Европа".
Выступление Владимира Зеленского на саммите "Украина – ЕС": смотрите видео
Какие соглашения подписали еще:
- "Горизонт Европа". Это научно-исследовательская программа ЕС, рассчитанная на 7 лет. На исследования и инновации планируют выделить более 95,5 миллиарда евро. Соглашение направлено на решение глобальных проблем и промышленную модернизацию.
- "Креативная Европа". Соглашение для развития сектора культурных и креативных индустрий в странах Европы. Его бюджет составляет 2,4 миллиарда евро.
Первая область ушла на локдаун
Источник: фейсбук Олега Нимчинова
Херсонская область с 15 октября переходит в красную зону. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Причина – показатели госпитализаций и динамика роста заболеваемости коронавирусом, значительно превышающих допустимые показатели.
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Какие ограничения введут на Херсонщине:
В красной зоне запрещается:
- работа кафе, ресторанов,
- кинотеатров, театров,
- рынков,
- фитнес-центров.
Однако эти ограничения не действуют, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.
В то же время в красной зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где невакцинировано 100% персонала. Это не касается только детских садов и начальной школы.
Снег в Карпатах
Источник: 24 канал
Первый снег выпал на высокогорных курортах Карпат. "Побелели" от осадков известные горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат.
По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, утром 12 октября на горе Поп Иван Черногорский был -1 градус и падал снег.
Снег на подъемнике в Буковеле / Скриншот с видео
Для высокогорья – это не первый снег в сезоне. Так, на горе Поп Иван Черногорский снежная крупа шла еще 24 сентября. Впрочем, курорты "притрусило" впервые.
Погода в Украине на 13 октября
- Синоптики предупреждают о сильных дождях и туманах 13 октября в части областей.
- Ночью и утром 13 октября в западных областях будет туманно, видимость составит 200 – 500 метров.
- В течение суток в Одесской и Николаевской областях, а днем еще и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидают значительный дождь. Из-за этого там объявили I уровень опасности – желтый.
Матч Украина – Босния и Герцеговина
Источник: 24 канал
Вечером 12 октября во Львове пройдет матч Украина – Босния и Герцеговина. Украина ведет борьбу за второе место в группе с финнами и боснийцами за выход на Чемпионат мира 2022 в Катаре. Чтобы занять второе место и сыграть в раунде плей-офф, украинцам нужно победить Боснию и Герцеговину в обоих матчах.
Рассудит поединок немецкая бригада арбитров. Возглавит ее 40-летний судья Феликс Цваер.
Украинская команда примет боснийцев во Львове. Поединок начнется в 21:45. "Арену Львов" позволили заполнить на 2/3 от общей вместимости.Обратите внимание! Матч на "Арене Львов" будет юбилейным 20-м для Украины во Львове, при том что национальная сборная еще не терпела поражений во Львове. В этом городе она получила 17 побед и две мировые. Впрочем, главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев сделал дерзкое заявление, что боснийцы очень хотят прервать эту успешную традицию. Что ж, посмотрим.