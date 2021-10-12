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Авіапростір з Євросоюзом
Джерело: 24 канал
Україна і Європейський союз 12 жовтня у Києві підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Це можна назвати "авіаційним безвізом". Тепер наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.
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Документ підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Як зауважила віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, "Угода про вільне небо" – це довгоочікуваний документ, завдяки якому Україна інтегрується в спільний з ЄС авіапростір.
В Україні з'явиться більше авіаперевізників, відтак вартість подорожей для пасажирів стане доступнішою,
– підкреслила вона.
Що означає спільний авіапростір з ЄС / Інфографіка 24 каналу
Результати саміту "Україна – ЄС"
Угоду про авіапростір підписали у рамках саміту "Україна – ЄС". У ньому взяли участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Детально Україна та ЄС підписали ще 2 важливі угоди: фінансування сягає сотні мільярдів
На саміті підписали ще 2 важливі домовленості. Йдеться про програми "Горизонт Європа" та "Креативна Європа".
Виступ Володимира Зеленського на саміті "Україна – ЄС": дивіться відео
Які угоди підписали ще:
- "Горизонт Європа". Це науково-дослідна програма ЄС, що розрахована на 7 років. На дослідження та інновації планують виділити понад 95,5 мільярда євро. Угода спрямована на вирішення глобальних проблем та промислову модернізацію.
- "Креативна Європа". Угода для розвитку сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи. Її бюджет становить 2,4 мільярда євро.
Перша область пішла на локдаун
Джерело: фейсбук Олега Немчінова
Херсонська область із 15 жовтня переходить у червону зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Причина тому – показники шпиталізацій та динаміка зростання захворюваності коронавірусом, які значно перевищують допустимі показники.
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Які обмеження введуть на Херсонщині:
У червоній зоні забороняється:
- робота кафе, ресторанів,
- кінотеатрів, театрів,
- ринків,
- фітнес-центрів.
Однак ці обмеження не діють, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані.
Привілеї для вакцинованих у червоній зоні карантину / Інфографіка 24 каналу
У той же час в червоній зоні на дистанційне навчання переходять навчальні заклади, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується тільки дитсадків і початкової школи.
Сніг у Карпатах
Джерело: 24 канал
Перший сніг випав на високогірних курортах Карпат. "Побіліли" від опадів відомі гірськолижні курорти Буковель і Драгобрат.
За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, вранці 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський був -1 градус і падав сніг.
Сніг на витягу у Буковелі / Скриншот з відео
Для високогір'я – це не перший сніг у сезоні. Так, на горі Піп Іван Чорногірський сніжна крупа йшла ще 24 вересня. Втім, курорти "притрусило" вперше.
Погода в Україні на 13 жовтня
- Синоптики попереджають про сильні дощі та тумани 13 жовтня у частині областей.
- Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях буде туманно, видимість становитиме 200 – 500 метрів.
- Протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, а вдень ще й у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях очікують значний дощ. Через це там оголосили I рівень небезпеки – жовтий.
Матч Україна – Боснія і Герцоговина
Джерело: 24 канал
Увечері 12 жовтня у Львові пройде матч Україна – Боснія і Герцеговина. Україна веде боротьбу за друге місце у групі з фінами та боснійцями за вихід на Чемпіонат світу 2022 у Катарі. Щоб посісти друге місце та зіграти у раунді плей-офф, українцям потрібно перемогти Боснію і Герцеговину в обох матчах.
Розсудить поєдинок німецька бригада арбітрів. Очолить її 40-річний суддя Фелікс Цваєр.
Українська команда прийме боснійців у Львові. Поєдинок розпочнеться о 21:45. "Арену Львів" дозволили заповнити на 2/3 від загальної місткості