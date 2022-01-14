Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 14 января:

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Масштабная кибератака на Украину

Источник: 24 канал

Ночью на 14 января на украинские государственные сайты провели кибератаку. Хакеры "взломали" сайты Кабмина, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Дии и Судебной власти.

На страницах госструктур разместили сообщение с угрозами, адресованное украинцам. Его транслировали на украинском, русском и польском языках.

Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, их невозможно восстановить. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, ОУН-УПА, Галичину, Полесье и за исторические земли,

– написали злоумышленники.

После этого все сайты стали недоступны. Вице-премьер Михаил Федоров подтвердил факт хакерской атаки. Однако чиновник заверил, что данные украинцев находятся в безопасности.

Российский след

В Центре информационной безопасности заявили, что к атаке на правительственные сайты Украины причастна Россия. Об этом свидетельствует хронология распространения новости. Дело в том, что информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки", а затем российские издания.

В то же время в украинских СМИ сообщение распространилось уже около 07:00.

Обратите внимание! На Западе уже отреагировали на инцидент. К примеру, Евросоюз осудил глобальную кибератаку на правительственные сайты в Украине. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сказал, что в Брюсселе помогут украинцам ликвидировать последствия хакерского нападения.

Зеленский встретился с Алиевым

Источник: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики обсудили сферу сотрудничества и подписали 6 договоров. Они касаются сельского хозяйства, энергетики и торговли. По словам Зеленского, их реализация упростит инвестиционную деятельность, усилит продовольственную и энергетическую безопасность, увеличит товарооборот.

Транспортный коридор для стран ГУАМ

Также президенты обсудили создание транспортного коридора для четырех стран, являющихся членами ГУАМ. Речь идет об Украине, Азербайджане, Грузии и Молдове.

Что такое ГУАМ? Это региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Организацию создали в 1997 году для противостояния влиянию России в регионе. Она получила поддержку от США.

Встреча Зеленского и Алиева / Фото ОП

Россия готовит провокацию и повод для вторжения

Источник: CNN

Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Кроме того, агрессор хочет создать повод для вторжения – "попытку госпереворота". Такую информацию получила американская разведка, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Впоследствии эти факты подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Вашингтоне говорят, что Россия уже подготовила группу оперативников для проведения этой спецоперации. Кроме того, провели учения для боевиков.

Могут напасть под предлогом "госпереворота"

В США предупредили: вполне вероятно, что оккупанты хотят сфабриковать повод для вторжения. Им может стать попытка госпереворота. В частности, диверсия, саботаж и информационные операции.

Салливан подчеркнул, что Россия готовится повторить сценарий 2014 года.

Важно! Американские СМИ еще с осени писали о скоплении российских войск у границ Украины. Впоследствии наша разведка подтвердила это и заявила, что агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

Зеленский предлагал Байдену трехстороннюю встречу с Путиным

Источник: AtlanticCouncil

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Путина. Сейчас официальный Киев ожидает ответа.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил российским изданиям, что, мол, такого предложения не поступало. Кроме того, в России говорят, что якобы Украина, предлагая провести трехсторонний саммит на самом высоком уровне, не обозначила вопрос для обсуждения.

К слову, российский журналист Игорь Яковенко выразил мнение, что такой формат переговоров – маловероятен. Он убежден, что варианта компромисса с Россией просто не существует.

Важно НАТО решило принять Украину и Грузию, вопрос только в сроках, – Столтенберг Янукович снова требует в суде вернуть статус президента Источник: телеграм Ольги Совгири Беглый президент Виктор Янукович снова пожаловался в Окружной админ суд Киева на то, что его якобы незаконно отстранили от должности главы государства. Он требует признать, мол, у парламента не было полномочий лишать его звания президента в другой способ, кроме импичмента. ОАСК открыл производство. Дело будут рассматривать в упрощенном порядке без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Янукович штурмует суды

Беглый президент и ранее судился с ОАСК о лишении его должности президента.

Иск будут рассматривать 16 февраля 2022 года. Представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря сообщала, что это дело должен рассматривать Верховный Суд, а не ОАСК.