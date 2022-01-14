Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 14 січня:

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Масштабна кібератака на Україну

Джерело: 24 канал

Вночі на 14 січня на українські державні сайти здійснили кібератаку. Хакери "зламали" сайти Кабміну, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти та науки, Міністерства закордонних справ, Дії та Судової влади.

На сторінках держструктур розмістили повідомлення з погрозами, адресоване українцям. Його транслювали українською, російською та польськими мовами.

Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені у спільну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, їх неможливо відновити. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся та чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі,

– написали зловмисники.

Після цього всі сайти стали недоступними. Віцепрем'єр Михайло Федоров підтвердив факт хакерської атаки. Однак чиновник запевнив, що дані українців перебувають в безпеці.

Російський слід

У Центрі інформаційної безпеки заявили, що до атаки на урядові сайти України причетна Росія. Про це свідчить хронологія поширення новини. Річ у тім, що інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки", а потім – російські видання.

Натомість в українських ЗМІ повідомлення поширилось вже близько 07:00.

Зверніть увагу! На Заході вже відреагували на інцидент. Наприклад, Євросоюз засудив глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав, що у Брюсселі допоможуть українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу.

Зеленський зустрівся з Алієвим

Джерело: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Політики обговорили сфери співпраці та підписали 6 договорів. Вони стосуються сільського господарства, енергетики та торгівлі. За словами Зеленського, їхня реалізація спростить інвестиційну діяльність, посилить продовольчу та енергетичну безпеку, збільшить товарообіг. Транспортний коридор для країн ГУАМ Також президенти обговорили створення транспортного коридору для чотирьох країн, які є членами ГУАМ. Мовиться про Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову. Що таке ГУАМ? Це регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджану та Молдови. Організацію створили у 1997 для протистояння впливу Росії в регіоні. Вона отримала підтримку від США.

Зустріч Зеленського та Алієва / Фото ОП Росія готує провокацію та привід для вторгнення Джерело: CNN Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Крім того, агресорка хоче створити привід для вторгнення – "спробу держперевороту". Таку інформацію отримала американська розвідка, заявив радник президента США із національної безпеки Джейк Салліван. Згодом ці факти підтвердила й речниця Білого Дому Джен Псакі. У Вашингтоні кажуть, що Росія вже підготувала групу оперативників для проведення цієї спецоперації. Крім того, провели навчання для бойовиків. Можуть напасти під приводом "держперевороту" У США попередили: цілком ймовірно, що окупанти хочуть сфабрикувати привід для вторгнення. Ним може стати спроба держперевороту. Зокрема, диверсія, саботаж та інформаційні операції. Салліван наголосив, що Росія готується повторити сценарій 2014 року. Важливо! Американські ЗМІ ще з осені писали про скупчення російських військ біля кордонів України. Згодом наша розвідка підтвердила це та заявила, що агресор може напасти у січні – лютому 2022 року. Зеленський пропонував Байдену тристоронню зустріч з Путіним Джерело: AtlanticCouncil Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Зеленський запропонував Байдену організувати тристоронні переговори за участю Путіна. Наразі офіційний Київ очікує відповіді. Реакція Кремля Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив російським виданням, що, мовляв, такої пропозиції не надходило. Крім того, у Росії кажуть, що нібито Україна, пропонуючи провести тристоронній саміт на найвищому рівні, не окреслила питання для обговорення. До слова, російський журналіст Ігор Яковенко висловив думку, що такий формат перемовин – малоймовірний. Він переконаний, що варіанту компромісу з Росією просто не існує. Важливо НАТО вирішило прийняти Україну та Грузію, питання лише у термінах, – Столтенберг Янукович знову вимагає в суді повернути статус президента Джерело: телеграм Ольги Совгирі

Президент-втікач Віктор Янукович знову поскаржився в Окружний адмін суд Києва на те, що його начебто незаконно усунули з посади глави держави. Він вимагає визнати, мовляв, у парламенту не було повноважень позбавляти його звання президента в інший спосіб, окрім імпічменту.

ОАСК відкрив провадження. Справу розглядатимуть у спрощеному порядку без виклику сторін та проведення судового засідання.

Янукович штурмує суди

Президент-втікач й раніше позивався до ОАСК щодо позбавлення його посади президента.

Позов розглядатимуть 16 лютого 2022 року. Представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря повідомляла, що цю справу має розглядати Верховний Суд, а не ОАСК.