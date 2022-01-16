День памяти киборгов, раненый военный на Донбассе: главные новости 16 января

В Украине почтили память киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. Под Екатериновкой ранили украинского защитника. Microsoft нашла вредоносный софт, который использовали для кибератаки. Вступили в силу нормы языкового закона. Такими были главные новости 16 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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День памяти киборгов в Украине

Источник: 24 канал

16 января в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Отмечают эту дату по инициативе тех киборгов, которые выжили в боях за аэродром. В этот день в Украине провели памятные мероприятия, чтобы почтить подвиги. Бойцам, защищавшим ДАП, вручали государственные награды. Некоторые, к сожалению, получили их посмертно.

Главное о борьбе за Донецкий аэропорт

За Донецкий аэропорт бои шли 242 дня – с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года.

Кроме военных, оборону также держали волонтеры и медики.

Донецкий аэропорт был стратегически важным пунктом в войне на Донбассе.

Главной целью боевиков стал новый терминал. Украинские защитники дали российским наемникам достойный отпор.

1 января 2015 года террористы в Донецке пытались прорваться в новый терминал.

Аэродром штурмовали каждый день по несколько раз.

13 января диспетчерская башня рухнула после нескольких месяцев интенсивных обстрелов.

Защиту аэропорта прекратили 23 января.

Значительно больше здесь Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Смотрите фото киборгов с ДАП / Фото Сергея Лойко:

Ранение на Донбассе

Президент Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта. Он подчеркнул, что дух киборгов был значительно крепче, чем перекрытие терминалов аэропорта. Воины своим бесстрашием доказали, что за свою землю нужно бороться до конца.

Источник: фейсбук ООС

16 января ранили украинского военного на Донбассе. Оккупанты открывали огонь в направлении Катериновки. Боевики стреляли из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Состояние раненого медики оценили как удовлетворительное.

Какие потери Украины в войне на Донбассе в прошлом году

В 2021 году украинские военные сотни раз попадали под обстрел оккупантов. В результате таких действий врага погибли В 2021 году украинские военные сотни раз попадали под обстрел оккупантов. В результате таких действий врага погибли 84 защитника

Кибератака-2022: Microsoft обнаружила вредоносный софт

Источник: MSTIC

Компания Microsoft проводит проверку из-за кибератаки на правительственные сайты Украины. Есть уже определенные результаты: обнаружили вредоносное программное обеспечение. Его злоумышленники использовали для вывода устройств из строя.

В Microsoft пояснили, что вредоносный софт выглядел как программа-вымогатель. Вредоносное программное обеспечение обнаружили на десятках систем, пострадавших от кибератаки.

Актуально Украина обсуждает с иностранными партнерами усиление кибербезопасности, – МИД

Сопредседатель Евросовета о нападении хакеров

Между тем сопредседатель Европейского Совета по международным вопросам Карл Бильдт отметил, что масштабная хакерская атака в Украине может быть одним из элементов подготовки к широкомасштабной агрессии.

Мы находимся в самой опасной ситуации касательно безопасности в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь добавляет штрихи к подготовке к широкомасштабной агрессии против страны,

– написал Бильдт.

Нормы языкового закона вступили в силу

В Минцифры сообщили , что Россия может разгонять в информационном пространстве фейки о якобы сливе личных данных украинцев. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности считают, что за атакой стоит именно государство-агрессор.

Источник: 24 канал

С 16 января в Украине вступили в силу изменения в языковой закон. Согласн им, русскоязычные печатные СМИ теперь смогут распространяться на территории страны, если "одновременно будет издаваться тираж этого издания на государственном языке".

Какие условия для издания СМИ на иностранном языке: