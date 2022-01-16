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День пам'яті кіборгів в Україні

Джерело: 24 канал

16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Відзначають цю дату з ініціативи тих кіборгів, які вижили у боях за летовище. У цей день в Україні провели пам'ятні заходи, щоб вшанувати подвиги. Бійцям, які захищали ДАП, вручали державні нагороди. Деякі, на жаль, отримали їх посмертно.

Головне про боротьбу за Донецький аеропорт

За Донецький аеропорт бої точилися 242 дні – з 26 травня 2014-го по 22 січня 2015 року.

Окрім військових, оборону також тримали волонтери та медики.

Донецький аеропорт був стратегічно важливим пунктом у війні на Донбасі.

Головною ціллю бойовиків став новий термінал. Українські захисники дали російським найманцям гідну відсіч.

1 січня 2015 року терористи в Донецьку намагалися прорватися в новий термінал.

Летовище штурмували кожного дня по кілька разів.

13 січня диспетчерська вежа впала після кількох місяців інтенсивних обстрілів.

Захист летовища припинили 23 січня.

Значно більше тут Україна вшановує пам'ять кіборгів Донецького аеропорту

Дивіться фото кіборгів з ДАП / Фото Сергія Лойка:

До уваги! Президент Зеленський вшанував пам'ять захисників Донецького аеропорту. Він наголосив, що дух кіборгів був значно міцнішим, ніж перекриття терміналів летовища. Воїни своєю безстрашністю довели, що за свою землю потрібно боротись до кінця.

Поранення на Донбасі

Джерело: фейсбук ООС

16 січня поранили українського військового на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь у напрямку Катеринівки. Бойовики стріляли з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Стан пораненого медики оцінили як задовільний.

Які втрати України у війні на Донбасі минулого року У 2021 році українські військові сотні разів потрапляли під обстріл окупантів. Внаслідок таких дій ворога загинули У 2021 році українські військові сотні разів потрапляли під обстріл окупантів. Внаслідок таких дій ворога загинули 84 захисники.

Кібератака-2022: Microsoft виявила шкідливий софт

Джерело: MSTIC

Компанія Microsoft проводить перевірку через кібератаку на урядові сайти України. Є вже певні результати: виявили шкідливе програмне забезпечення. Його зловмисники використовували для виведення пристроїв з ладу.

У Microsoft пояснили, що шкідливий софт виглядав як програма-вимагач. Шкідливе програмне забезпечення виявили на десятках систем, які постраждали від кібератаки.

Актуально Україна обговорює з іноземними партнерами посилення кібербезпеки, — МЗС

Співголова Євроради про напад хакерів

Тим часом співголова Європейської Ради з міжнародних питань Карл Більдт зазначив, що масштабна хакерська атака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії.

Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації щодо безпеки в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака на Україну лише додає штрихи до підготовки до широкомасштабної агресії проти країни,

– написав Більдт.

Важливо! У Мінцифри повідомили, що Росія може розганяти в інформаційному просторі фейки про нібито злиття особистих даних українців. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що за атакою стоїть саме держава-агресорка.

Норми мовного закону набули чинності

Джерело: 24 канал

З 16 січня в Україні набули чинності зміни до мовного закону. Згідно з ними, російськомовні друковані ЗМІ тепер зможуть розповсюджуватися на території країни, якщо, "одночасно видаватиметься тираж цього видання державною мовою".

Які умови для видання ЗМІ іноземною мовою: