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День пам'яті кіборгів в Україні
Джерело: 24 канал
16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Відзначають цю дату з ініціативи тих кіборгів, які вижили у боях за летовище. У цей день в Україні провели пам'ятні заходи, щоб вшанувати подвиги. Бійцям, які захищали ДАП, вручали державні нагороди. Деякі, на жаль, отримали їх посмертно.
Головне про боротьбу за Донецький аеропорт
- За Донецький аеропорт бої точилися 242 дні – з 26 травня 2014-го по 22 січня 2015 року.
- Окрім військових, оборону також тримали волонтери та медики.
- Донецький аеропорт був стратегічно важливим пунктом у війні на Донбасі.
- Головною ціллю бойовиків став новий термінал. Українські захисники дали російським найманцям гідну відсіч.
- 1 січня 2015 року терористи в Донецьку намагалися прорватися в новий термінал.
- Летовище штурмували кожного дня по кілька разів.
- 13 січня диспетчерська вежа впала після кількох місяців інтенсивних обстрілів.
- Захист летовища припинили 23 січня.
Значно більше тут Україна вшановує пам'ять кіборгів Донецького аеропорту
Дивіться фото кіборгів з ДАП / Фото Сергія Лойка:
Поранення на Донбасі
Джерело: фейсбук ООС
16 січня поранили українського військового на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь у напрямку Катеринівки. Бойовики стріляли з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.
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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Стан пораненого медики оцінили як задовільний.
Які втрати України у війні на Донбасі минулого рокуУ 2021 році українські військові сотні разів потрапляли під обстріл окупантів. Внаслідок таких дій ворога загинули 84 захисники.
Кібератака-2022: Microsoft виявила шкідливий софт
Джерело: MSTIC
Компанія Microsoft проводить перевірку через кібератаку на урядові сайти України. Є вже певні результати: виявили шкідливе програмне забезпечення. Його зловмисники використовували для виведення пристроїв з ладу.
У Microsoft пояснили, що шкідливий софт виглядав як програма-вимагач. Шкідливе програмне забезпечення виявили на десятках систем, які постраждали від кібератаки.
Актуально Україна обговорює з іноземними партнерами посилення кібербезпеки, — МЗС
Співголова Євроради про напад хакерів
Тим часом співголова Європейської Ради з міжнародних питань Карл Більдт зазначив, що масштабна хакерська атака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії.
Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації щодо безпеки в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака на Україну лише додає штрихи до підготовки до широкомасштабної агресії проти країни,
– написав Більдт.
Норми мовного закону набули чинності
Джерело: 24 канал
З 16 січня в Україні набули чинності зміни до мовного закону. Згідно з ними, російськомовні друковані ЗМІ тепер зможуть розповсюджуватися на території країни, якщо, "одночасно видаватиметься тираж цього видання державною мовою".
Які умови для видання ЗМІ іноземною мовою:
- Версії різними мовами мають видаватися в один день.
- Однаковою має бути назва, обсяг, зміст та форма.
- За порушення цього закону передбачений штраф.
- Норми закону не поширюватимуться на друковані ЗМІ, що видаються кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською чи іншою офіційною мовою Євросоюзу.
- Ці правила діятимуть до 16 липня 2024 року.