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День пам'яті кіборгів в Україні

Джерело: 24 канал

16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Відзначають цю дату з ініціативи тих кіборгів, які вижили у боях за летовище. У цей день в Україні провели пам'ятні заходи, щоб вшанувати подвиги. Бійцям, які захищали ДАП, вручали державні нагороди. Деякі, на жаль, отримали їх посмертно.

Головне про боротьбу за Донецький аеропорт

  • За Донецький аеропорт бої точилися 242 дні – з 26 травня 2014-го по 22 січня 2015 року.
  • Окрім військових, оборону також тримали волонтери та медики.
  • Донецький аеропорт був стратегічно важливим пунктом у війні на Донбасі.
  • Головною ціллю бойовиків став новий термінал. Українські захисники дали російським найманцям гідну відсіч.
  • 1 січня 2015 року терористи в Донецьку намагалися прорватися в новий термінал.
  • Летовище штурмували кожного дня по кілька разів.
  • 13 січня диспетчерська вежа впала після кількох місяців інтенсивних обстрілів.
  • Захист летовища припинили 23 січня.

Значно більше тут Україна вшановує пам'ять кіборгів Донецького аеропорту

Дивіться фото кіборгів з ДАП / Фото Сергія Лойка:

Поранення на Донбасі

Джерело: фейсбук ООС

16 січня поранили українського військового на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь у напрямку Катеринівки. Бойовики стріляли з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

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Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Стан пораненого медики оцінили як задовільний.

Які втрати України у війні на Донбасі минулого року

У 2021 році українські військові сотні разів потрапляли під обстріл окупантів. Внаслідок таких дій ворога загинули 84 захисники.

Кібератака-2022: Microsoft виявила шкідливий софт

Джерело: MSTIC

Компанія Microsoft проводить перевірку через кібератаку на урядові сайти України. Є вже певні результати: виявили шкідливе програмне забезпечення. Його зловмисники використовували для виведення пристроїв з ладу.

У Microsoft пояснили, що шкідливий софт виглядав як програма-вимагач. Шкідливе програмне забезпечення виявили на десятках систем, які постраждали від кібератаки.

Актуально Україна обговорює з іноземними партнерами посилення кібербезпеки, — МЗС

Співголова Євроради про напад хакерів

Тим часом співголова Європейської Ради з міжнародних питань Карл Більдт зазначив, що масштабна хакерська атака в Україні може бути одним з елементів підготовки до широкомасштабної агресії.

Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації щодо безпеки в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака на Україну лише додає штрихи до підготовки до широкомасштабної агресії проти країни,
– написав Більдт.

Норми мовного закону набули чинності

Джерело: 24 канал

З 16 січня в Україні набули чинності зміни до мовного закону. Згідно з ними, російськомовні друковані ЗМІ тепер зможуть розповсюджуватися на території країни, якщо, "одночасно видаватиметься тираж цього видання державною мовою".

Які умови для видання ЗМІ іноземною мовою:

  • Версії різними мовами мають видаватися в один день.
  • Однаковою має бути назва, обсяг, зміст та форма.
  • За порушення цього закону передбачений штраф.
  • Норми закону не поширюватимуться на друковані ЗМІ, що видаються кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською чи іншою офіційною мовою Євросоюзу.
  • Ці правила діятимуть до 16 липня 2024 року.