Смертельное ДТП на переходе в Киеве, условие отмены масочного режима: главные новости 16 октября

В Киеве на переходе пьяный водитель грузовика въехал в двух пешеходов, один из них умер. Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине отменят масочный режим. Россия допустила повторение энергетического кризиса в Европе. В израильском ТРЦ вспыхнул пожар, в котором пострадали люди. Таковы были главные новости Украины и мира за 16 октября.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

ДТП на переходе в Киеве

Источник: Нацполиция

В Оболонском районе Киева вечером 15 октября пьяный водитель сбил 2 человек – историка Александра Зинченко и Александра Шибицкого.

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В момент аварии мужчины переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Трагический инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры. После ДТП горе-водитель скрылся с места происшествия.

Один из пешеходов умер

Утром 16 октября Зинченко рассказал, что его товарищ ушел из жизни в больнице. За неделю ему должно было исполниться 25 лет. Сам же историк обошелся рассечением и легким сотрясением мозга.

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Водителя грузовика поймали

Чтобы задержать водителя, патрульные решили ввести в столице оперативный план "Перехват". Мужчину задержали почти в 10 километрах от места аварии. Драгер показал, что в его крови – 2,68 промилле содержания алкоголя.

Водителю уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внести залог. Ему грозит заключение до 10 лет.

Условие отмены масочного режима

Источник: "Радио Свобода"

В Украине пока не могут отменить ношение масок в общественных местах. В то же время в Министерстве здравоохранения назвали условие, которое позволит отказаться от них.

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По словам Виктора Ляшко, чтобы забыть о масках, сначала необходимо вакцинировать от коронавируса 70 – 80% населения. Сейчас обсуждать этот вопрос нецелесообразно, убежден министр, поскольку из-за малого количества привитых снимать маску и затем "проверять COVID-сертификат – вакцинирован, не вакцинирован" недостаточно удобно.

Ляшко также напомнил, что вакцинация защищает от тяжелого течения коронавируса, однако риски инфицирования все еще есть.

Ситуация с вакцинацией в Украине

В течение 15 октября прививки против коронавируса получили 148 438 человек.

Всего с начала кампании вакцинировали 7 873 769 человек, из них получили одну дозу – 7 873 767 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 433 791 человек.

Россия заявила о повторении энергокризиса в Европе

Источник: "Коммерсантъ"

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Европу может ожидать новый энергетический кризис, вроде того, который есть сейчас.

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Такая ситуация (энергетический кризис – 24 канал) может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 миллиардов кубометров газа, и надо что-то с этим делать,

– заявил он.

Новак намекнул на необходимость увеличения закупок именно российского газа, заявив о том, что Россия "готова к диалогу" с европейскими странами.

Чиновник также обвинил европейских политиков в нежелании признавать свои ошибки и назвал "ошибкой" их ставки на возобновляемые источники энергии.

Энергетический кризис в Европе: коротко

Европа находится на грани энергетического кризиса, цены на газ побили рекорды.

Стоимость ресурса 28 сентября составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До сих пор рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.

А 6 октября цена газа выросла на 40% и приблизилась к 2 тысячам долларов за тысячу кубометров.

Пожар в израильском ТРЦ

Источник: Times Of Israel

В торговом центре в израильском городе Калансуа 16 октября произошел сильный пожар.

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Согласно сообщению спасателей, возгорание возникло на втором этаже ТРЦ, где были расположены офисы.

Из центра немедленно эвакуировали сотни посетителей. В выходной их пришло туда очень много.

Пожарные бригады задержались в пути из-за трудностей подъезда к зданию. За это время огонь полностью уничтожил весь второй этаж здания, в нем обрушилась часть стен и крыша.

Несколько человек пострадали

К счастью, обошлось без погибших. Однако без травмированных не обошлось: 7 человек, в том числе полицейский, получили ранения. Кроме того, от угарного газа пострадали еще 2 человека.

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Потеря дня

В одной из киевских городских больниц в ночь на 16 октября умерла 73-летняя Елена Волк –известная киевская модель и светская львица. Женщина стала известной благодаря своим эпатажным образам. Она снималась в кино и рекламных роликах, участвовала в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы и даже имела аккаунт в тиктоке.